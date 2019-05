En la farándula nacieron un 7 de mayo: Traci Lords, la chica del escándalo, Gary Cooper y Thelma Houston

mayo 7, 2019 - 6:00 am

Frank James Cooper, más conocido como Gary Cooper (Helena (Montana), 7 de mayo de 1901 – Los Ángeles, 13 de mayo de 1961), fue un actor estadounidense de ascendencia inglesa. Ganó el premio Óscar en tres ocasiones; el último le fue concedido en reconocimiento a toda su carrera.

Thelma Houston, cantante de soul nacida el 7 de mayo de 1946 en Leland (Misisipi). Conocida internacionalmente por su gran éxito Don’t Leave Me This Way.

Nora Louise Kuzma, mejor conocida como Traci Lords (Steubenville, Ohio, 7 de mayo de 1968), es una actriz estadounidense que saltó a la fama al filmar prácticamente la totalidad de su producción pornográfica siendo menor de edad. Esto generó uno de los escándalos judiciales más grandes de la historia del cine pornográfico.

