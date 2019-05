El venezolano Salomón Rondón premiado como mejor jugador del año del Newcastle. “Me siento muy honrado por el reconocimiento”

mayo 9, 2019 - 11:05 am

El venezolano Salomón Rondón ha sido la figura del Newcastle durante esta temporada, y “Las urracas” han reconocido su gran actuación al designarlo mejor jugador del año.

“El Gladiador” llegó al Newcastle el pasado verano tras ser cedido por el West Bromwich Albion, donde estuvo dos campañas, y se ha convertido en el referente en el ataque del equipo dirigido por Rafa Benítez.

“Me siento muy honrado por haber sido nombrado jugador de la temporada por el Newcastle. ¡Un privilegio!, escribió el caraqueño, de 29 años, tras su reconocimiento. “Se lo debo a todos mis compañeros y a los Magpies que no han dejado de pelear junto a nosotros. ¡Gracias por el grandísimo apoyo en St James’ Park!”.

🏆 PLAYER OF THE YEAR: @salorondon23 has been named Newcastle United’s official Player of the Year for the 2018/19 campaign!

Read more: https://t.co/nu3wG3o8sl #NUFC pic.twitter.com/TxtiO4zso2

— Newcastle United FC (@NUFC) 9 de mayo de 2019