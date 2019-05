«El Puma» iniciará gira mundial luego de problemas de salud

mayo 2, 2019 - 10:51 am

Después de recuperarse del doble transplante de pulmón al que fue sometido en el 2017, José Luis Rodríguez «El Puma» iniciará en Miami su gira mundial Agradecido.

El primer concierto será el 11 de mayo en The Fillmore Miami Beach, las siguientes presentaciones serán el 24 de mayo en Santo Domingo, República Dominicana, y el 1 de junio en The Wiltern Theatre, de Los Ángeles; y se espera que la gira culmine en diciembre en Caracas. «Quiero verlos en todos los shows, quiero disfrutarlos nuevamente. El regalo de vida que Dios me dio, quiero compartirlo con ustedes. Los amo mucho», indicó “El Puma” desde Miami.

«Hay cosas muy interesantes que van a suceder en el show. No quiero adelantar nada, porque es algo que deseo desde hace mucho tiempo, y creo que se va a realizar. Tenemos una gira fuerte. Espero en Dios poder lograrla», comentó el ídolo de América, quien añadió que está «ensayando muy fuerte» con su nueva banda. El 7 y 8 de diciembre son las fechas inicialmente previstas para las presentaciones en su país natal, Venezuela. «Quiero cerrar la gira en el Eurobuilding, de Caracas. Esperamos que eso sea posible», deseó “El Puma”. Puerto Rico, Guatemala, México, Panamá, Chile, Argentina, Perú, Uruguay y Colombia, son algunos de los países que «El Puma» recorrerá con su nueva gira mundial Agradecido. Noticia al Día