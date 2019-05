El medallaista olímpico Pedro Gamarro: “Ese alemán no me ganó a mi”

mayo 8, 2019 - 3:21 pm

Con esa frase terminó la conversación Pedro Gamarro, medallista de plata en los juegos Olímpicos de 1976 en Monreal, cuando nos reunimos para una entrevista, en la biblioteca del Instituto Regional de Deportes del Zulia, el 25 de mayo de 2012.

La humildad y la educación eran las principales armas de Pedro Gamarro

El “Tren de Machiques”, Pedro Gamarro, falleció este martes 07 de mayo a los 64 años, víctima de un infarto al miocardio, mientras recibía tratamiento médico en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Coromoto, de Maracaibo y hoy recordamos ese 25 de mayo, cuando accedió a conversar con nosotros, para hacerle un perfil y dejarlo en el archivo del IRDEZ.

Ese día llegó, desde su Machiques natal, vestido de paisano, con un pantalón beige, una camisa, guayabera, marrón, unas botas loblan, marrón y una gorra beige con unas letras sobre la víscera que decían “Zulia, estado petrolero”.

La humildad, cortesía y educación fueron su carta de presentación, mientras nos extendió la mano derecha, esa con la que se abrió paso en Montreal en 1976, cuando se colgó la primera medalla de plata para Venezuela en unos Juegos Olímpicos.

“Estamos a su órdenes”, nos dijo, mientras se sentaba y nos miraba cómo miró al referí el sábado 31 de julio de 1976, cuando esperaba la decisión de los jueces de su pelea con el alemán Johen Bachfield.

Cinco peleas para la historia de Pedro Gamarro

Al principio a Pedro Gamarro le costó hablar, pero cinco minutos después de iniciar la conversación, se destapó y habló muy bien, de forma pausada y con una lucidez sorprendente, de cada round de sus cinco peleas en Montreal.

“Todas las peleas fueron complicadas, pero la más difícil, quizás por ser la del estreno fue contra el yugoslavo Marijan Benes. Ese hombre pegaba muy duro y gracias a Dios no me dio en partes nobles. Cuando me llevaron al cuarto tenía ‘boliches’ en la cabeza y mucho dolor”, pero lo importante fue que terminé ganando”.

En la segunda pelea le dio tremendo nocaut al campeón mundial y olímpico el cubano Emilio Correa.

Y mientras transcurría la conversación Pedro Gamarro, quien para ese momento contaba con 57 años, se emocionaba. Parecía que estaba, en ese momento, en plenas olimpiadas.

La gorra ya no estaba en su cabeza, bien arrugada en sus manos, y las botas Loblan ya habían sonado siete veces en el caico del piso de la biblioteca del IRDEZ.

En el tercer combate le dio con todo al siguiente rival, el estadounidense Clinton Jackson, quien en los juegos panamericanos había derrotado en la final al cubano Emilio Correa.

Y contra todos los pronósticos acabó con el favoritismo del norteamericano y se aseguró la medalla de bronce.

La alegría, nos contó Pedro Gamarro, lo desbordó, porque ya regresaría a su natal Machiques con una presea.

“Le di tan duro que salí con tremendo dolor en el brazo derecho. Me lesioné, pero ya tenía una medalla en mis manos”.

El equipo de Pedro Gamarro le sugirió que no siguiera, que la lesión del brazo podría ser peor y la respuesta del “Tren de Machiques”, fue tajante.

“Pelearé hasta el final”.

El boxeador de Machiques estaba en semifinales y allí tenía que medirse al alemán federal Reinhard Skricek y ahora sí, con un grueso de cronistas que valoraba al joven de 21 años de edad, el guerrero nacional obtuvo la medalla de plata y su pase a la final con un claro y contundente triunfo.

Y la final fue contra otro alemán, pero este de la otra Alemania, la democrática y Gamarro, quien hasta hace un mes seguía camino a sus 41 años como entrenador de los peleadores de Machiques, nos aseguró con voz, todavía entrecortada, que él está seguro que el alemán Johen Bachfield no le ganó.

Nos comentaba, al padre de 8 muchachos y cuarto de doce hermanos, que “ese alemán no me ganó a mi”.

Hoy, recordamos esa frase, un poco más de 24 horas después que el “Tren de Machiques” dejó de silbar y de entrenar. Un recto de derecha certero le dio en el corazón y ni los médicos pudieron decidir que se mantuviera en la vida terrenal, pero estamos seguros que Pedro Gamarro está en la eternidad, con su medalla olímpica de plata del peso welter, colgada en su orgulloso pecho.

Enrique Peña Díaz

Noticia al Día