El entrenador del PSG dice que Kylian Mbappé debe asumir sus responsabilidades

mayo 23, 2019 - 5:35 pm

El entrenador del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, fue preguntado este jueves por las polémicas palabras de su estrella Kylian Mbappé, que el domingo pasado dejó planear la duda sobre su continuidad en el equipo, y dijo que no está enfadado con su pupilo, al que invitó a asumir responsabilides como profesional.

Kylian Mbappé se muestra muy confiado

«Estoy algo dividido. Kylian Mbappé tiene grandes objetivos y mucha confianza. Tuvo la idea de hacer ese discurso. Tiene ideas, es muy inteligente. Está muy claro, cuando hace lo que hace. Pero por otra parte, está invitado a asumir responsabilidades», dijo el técnico alemán en la víspera del último partido del PSG esta temporada, en el cierre liguero en Reims.

«Todos están invitados, cada día, a asumir responsabilidades, a estar a la hora, a comer de manera profesional, a dormir como un profesional, jugar como un profesional. No es necesario hacer un discurso. Por eso estoy tranquilo», añadió.

Tuchel subrayó que Mbappé es «un chico especial».

«Quiere marcar, marcar, marcar y tener todos los trofeos posibles. Eso hay que aceptarlo y no algo personal. No estoy enfadado, es normal. No es un problema de asumir responsabilidades», concluyó.

El domingo, Mbappé había dejado caer una bomba mediática al recoger el premio a mejor jugador de la temporada francesa.

«Es un momento importante para mí. Un giro en mi carrera, el momento de tener más responsabilidades. Tal vez en el PSG, tal vez en otra parte», dijo el joven astro campeón mundial.

Esas palabras de Kylian Mbappé dispararon los rumores, muchos de ellos centrados en el gran interés del Real Madrid por hacerse con sus servicios.

AFP