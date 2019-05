El diputado Américo de Grazia se refugió en embajada de Italia

mayo 10, 2019 - 10:55 am

El diputado Américo de Grazia (Causa R / Bolívar) se refugió este jueves en la embajada de Italia en Caracas, de forma que pasó a ser el tercer parlamentario del grupo de diez que les fue allanada su inmunidad por parte de la Asamblea Constituyente, que toma este camino para protegerse de una anunciada detención por los cuerpos de seguridad del gobierno.

Según anunció el mismo diputado desde su cuenta Twitter, con este movimiento no pretende “ser héroe ni mártir”, sino que se vio forzado a tomar esa decisión.

“No le daré el gusto, a la #NarcoDictadura que me exhiba como trofeo y me use como rehén, a cambio de condonarles sus crímenes de lesa humanidad, violación de los DDHH, corrupción, narcotrafico y terrorismo. Sigo en la lucha. #VenezuelaValeLaPena. Y agradezco la acogida de ITALIA” escribió en su cuenta en twitter.

Noticia al Día / El Universal