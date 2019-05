El Día de la Madre: una celebración deteriorada cada año por la migración

mayo 12, 2019 - 11:11 am

La migración que se registra actualmente en Venezuela ha separado miles de familias en el país, algunas madres en fechas tan especiales no podrán disfrutar de la compañía de sus seres queridos, el Día de la Madre es una fecha que se celebra el segundo domingo del mes de mayo, los venezolanos solían celebrarlo por todo lo alto.

Este domingo miles de hogares en el país sentirán el vacío en sus mesas al momento de comer, para muchas madres, como el caso de Julieth Salas, es más importante el cariño, la compañía y los abrazos que un regalo, sin embargo, este año no habrá nada de eso, porque sus cuatro hijos se marcharon a Chile en busca de una vida que no tendrán en Venezuela, «es insoportable vivir aquí, yo espero irme pronto con ellos, no me quería ir pero estas fallas de luz todos los días me tiene loca, tengo dos años esperando el pasaporte», dijo.

Elizabeth Valero, una madre en el estado Mérida encuestada por un medio digital, indicó que el Día de la Madre es para que los hijos manifiesten el amor hacia sus progenitoras, «la parte emocional es la misma, pero el obsequio es lo que ha variado este año, lo material no importa, recibo muchos regalos como besos y abrazos», asimismo dijo que en Mérida ha decaído mucho la actividad comercial en referencia a los años pasados.

En Venezuela muchas madres no tendrán a sus hijos producto de la migración, «esas madres van a sufrir la ausencia de sus hijos, por el amor de uno como madre, por lo económico y material no, sino por el amor», apuntó.

En estas fechas, anteriormente cuando la economía lo permitía, los hijos y nietos acostumbraban llevarles mariachis a las madres y abuelas, comer en buenos restaurantes y obsequiarles regalos, sin embargo, para muchos la situación actual impide realizar estos detalles.

Para Alexander Castillo en el país la situación se complicó para celebrar una fecha tan especial, «sentimentalmente seguimos conservando la tradición, pero económicamente no», agregó que este año no se podrá ni hacer un asado y menos ir a un restaurante, para él lo más factible sería pasar el día en casa y cada miembro de la familia aportar con algún alimento.

Eduardo Monsalve argumentó que antes se podían comprar regalos, pero la situación actual no lo permite, «hoy uno piensa en la alimentación, regalos no se pueden dar, pero el Día de las Madres es todos los días y en esta situación país hay que dedicarles todos los días a ellas», finalizó.

Caraota Digital