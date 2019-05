El cantante al que intentó seducir Meghan Markle antes de conocer al príncipe Harry

mayo 21, 2019 - 8:22 pm

A Meghan Markle se le terminó hace tiempo su período de gracia con los tabloides británicos. Pese a su reciente maternidad y el cariño de los fanáticos reales, los medios locales aún dudan de las buenas intenciones iniciales de la ahora duquesa de Sussex en su acercamiento al príncipe Harry al principio de la relación, en 2016.

Ahora recopilaron las andanzas de Markle en Londres cuando acababa de separarse de su primer esposo, Trevor Engelson. Así llegaron a la conclusión de que su primer objetivo en el Reino Unido era conseguir un famoso como pareja, y que el apuntado fue un cantante ganador de un reality show de los más conocidos del mundo: X Factor.

El relato de la historia de Meghan buscando pareja en Londres lo inició la presentadora británica Lizzie Cundy, quien reveló que la hoy duquesa le pidió «que la ayudara a encontrar a un hombre británico famoso», meses antes de conocer al príncipe Harry. Afirmó que se hicieron amigas durante una cena benéfica en 2013.

«Estábamos teniendo una conversación, y luego ella dijo: ‘¿Conoces a algún tipo famoso? Soy soltera y realmente amo a los hombres ingleses’, así que, dije: ‘Saldremos y encontraremos a alguien'», recordó Cundy en declaraciones a The Sun.

Y agregó que se mantuvieron en contacto y que se sorprendió cuando supo la noticia de su relación con el príncipe Harry. «Le envié un mensaje de texto diciendo: ‘Oh, Dios mío, he oído hablar de Harry’. Y ella dijo: ‘Sí, lo sé. Intentaremos conectarnos'».

Pero poco después de esa conversación, Markle nunca más volvió a comunicarse con ella. Para la periodista, a la actriz se le «recomendó que pusiera fin al contacto con las personas con las que se hizo amiga en los medios de comunicación «.

Piers Morgan también detalló con anterioridad cómo Meghan cortó los lazos con él. El anfitrión de Good Morning Britain dijo en marzo: «La conocí bastante bien y la vi durante un período de dos años. Nos enviamos muchos mensajes por correo, muchos».

Piers recordó, también, la noche que se reunió con ella a solas en un bar de Londres: «Esa noche se fue en un taxi a una fiesta en la que se encontraba con el príncipe, y a la noche siguiente tuvo una cita con él. Ya no volví a escuchar de ella».

Y luego tuvo fuertes palabras contra Markle: «No me gustan las personas que se comportan así. Me demostró que ella, me temo, es probablemente una trepadora social».

Piers terminó su relato con una advertencia al príncipe Harry.»Buena suerte. Espero que sepas lo que estás haciendo. Si todo sale mal, no digas que no te lo advertí».

De acuerdo con The Sun, la estrella de Suits intercambió luego mensajes con el ganador del reality X Factor Matt Cardle y pidió reunirse con él solo unos meses antes de conocer a Harry.

El cantante se quedó atónito cuando la entonces actriz le dijo por chat privado que era una «gran admiradora» de él, después de que la siguiera en las redes sociales.

Una fuente del citado medio dijo: «Matt siguió a Meghan inicialmente a principios de 2015 porque pensaba que era una hermosa mujer. Pero se quedó atónito cuando ella lo siguió de inmediato y comenzó a enviarle mensajes. Ella dijo que era una gran fan de su trabajo».

«Pero luego (Matt) conoció a su novia y supo que no era apropiado seguir hablando con Meghan. Él no respondió a su último mensaje», añadió el informante al mencionado medio.

La estadounidense, que se había divorciado de Engelson, de 42 años, tres meses antes de su viaje a Londres, también era cortejada por Ashley Cole, el astro del fútbol inglés, a quien descartó debido a su mala reputación.

En junio de 2016, Markle comenzó una relación oficial con el príncipe Harry, a quien había conocido por la famosa cita a ciegas. Se casaron en mayo del año pasado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. El 6 de mayo de 2019, la duquesa dio a luz a Archie Harrison Mountbatten-Windsor, que es el séptimo en la fila del trono y octavo bisnieto de la reina Isabel II.

Infobae