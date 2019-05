El "calvario eléctrico" continúa: Oeste de Maracaibo tres horas de "luz"

mayo 3, 2019 - 10:02 am

Pese a los anuncios de las autoridades zulianas, que afirman que el servicio eléctrico tendría una administración de carga de 6×6, es decir, servicio eléctrico por seis horas y seis horas en racionamiento; los maracaiberos, específicamente en la zona oeste, reportan que solo reciben tres horas de servicio eléctrico, lo convierte esta situación en un “calvario eléctrico“.

Esto significa que parte de la población perdura 21 horas sin servicio eléctrico, que algunos ni siquiera “ven la luz”, porque se aplica en las horas donde se tienen que ausentar del hogar para disponerse a laborar.

Las quejas por el “calvario eléctrico” continúan:

El desgaste físico en niños, adultos y ancianos es lo más común en las comunidades, ya que por al creciente ola de calor, algunas noches se hacen “insoportables” para conciliar el sueño.

La alimentación, para muchos, se ha dificultado aún más, ya que adquirir productos cárnicos a veces se convierte en un dilema por el riesgo de que estos alimentos se dañen por la falta de refrigeración.

La calidad en el ámbito educativo se redujo: Son más los días donde los niños no van a la escuela, que los que asisten. No solo el alumnado sino el docente falta, porque el cansancio no distingue entre las personas.

Indudablemente el estado Zulia, ha sido el más “golpeado” con la situación eléctrica desde hace un poco menos de dos meses, sigue con el razonamiento eléctrico y ya no le ve fin a la situación.

Ahora la modalidad en la zona Oeste de Maracaibo son 3 horas de electricidad al día. ¿Qué sociedad puede avanzar con gente tan ineficiente, incompetentente y corrupta? Los negocios cierran, las empresas cesan funciones y ustedes felices porque eso es el socialismo; desgracias. — Johan León Reyes (@johanleonreyes) May 3, 2019

@CorpoelecZulia_ @panoramaenlavia @igorgavidia que falta de respeto para lago azul, el calvario, la matanzera en Maracaibo.. desde las 4 pm en la madrugada colocaron ni 3 horas de luz..2 meses en esta pesadilla hasta cuando? otros estados y sectores dan mas electricidad — Antony Ugarte (@ELPAPACHONGO17) May 3, 2019

