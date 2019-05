EE.UU. prepara sanciones contra el Sebin y sector de seguridad venezolano

mayo 10, 2019 - 7:02 pm

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, informó que el Gobierno de Estados Unidos prepara sanciones en contra del Sebin, así como del sector de defensa y seguridad de Venezuela.

Así lo notificó durante la tarde de este viernes por medio de su Twitter. Apuntó que el sebin es usado para “socavar la democracia y el silencio de los miembros de la Asamblea Nacional”

“El uso de SEBIN por parte de Maduro para socavar la democracia y el silencio de los miembros de la Asamblea Nacional es inaceptable y contraria a la voluntad del pueblo venezolano. El Tesoro tomó medidas hoy para tener una mayor flexibilidad para sancionar a SEBIN y otros que operan en el sector de la defensa y la seguridad”, resaltó.

Maduro’s use of SEBIN to undermine democracy & silence members of the National Assembly is unacceptable & contrary to the will of the Venezuelan people. Treasury took steps today to have greater flexibility to sanction SEBIN & others operating in the defense and security sector. https://t.co/iuFn88BNiH

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 de mayo de 2019