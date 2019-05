Eduardo Escobar conectó su noveno cuadrangular en la paliza de Cascabeles 11-1 sobre Piratas (+Video)

mayo 15, 2019 - 8:59 pm

El venezolano Eduardo Escobar desapareció el noveno cuadrangular de la campaña, este miércoles, en lo que fue la paliza de los Cascabeles de Arizona 11-1 sobre Piratas de Pittsburgh en el Chase Field.

Escobar la botó en la baja del cuarto capítulo remolcando dos rayitas más a la causa de Arizona, bajo los envíos del diestro Chris Archer quién se terminó llevando el revés (1-3).

El de Villa de Cura se fue de 4-2 con doblete y un vuelacerca; junto a tres carreras anotadas, un pasaporte y receta.

Entre otros venezolanos, por Cascabeles, David Peralta se fue en blanco en tres turnos. Por Piratas, Francisco Cervelli de 3-0 con un ponche.

Zack Greinke cargó con la victoria por los D-Backs (6-1).

Eduardo Escobar smashes this one to right and the @Dbacks have a 7-0 lead! #RattleOn

Catch the game on the FOX Sports GO App: https://t.co/xdJ9Jk7XGI pic.twitter.com/3HSfp0KE5F

— FOX Sports Arizona (@FOXSPORTSAZ) 15 de mayo de 2019