“¿Dónde estabas Dios cuando mataron a mi hija...porque no le quitaste el volante al conductor que la arrolló?”: Padre de la maestra Marycarmen Lucía

mayo 8, 2019 - 4:52 pm

Partieron de Venezuela por necesidad y retornaron por dolor. Gerardo Osorio llegó de México a San Francisco a despedir a la mayor de sus dos hijas, Marycarmen Lucía Osorio Medina (34), la maestra de quinto grado quien murió arrollada la tarde del pasado domingo por un conductor borracho. Henry Calderón, esposo de esta educadora arribó ayer también a ese municipio, pero de Chile a compartir su dolor, y de que manera tan triste. Mucha fuerza tuvo que sacar para decirles a sus dos hijos de siete y cinco años que su madre ya no estaría con ellos.

Una camioneta propiedad de un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana y tripulada por tres jóvenes fue la que acabó con la vida de Marycarmen en la avenida 35 de la urbanización San Francisco. El conductor había sacado sin autorización el vehículo de un taller mecánico donde su padre le hacía unas reparaciones. Un niño de seis años, sobrino de la maestra, fue testigo del arrollamiento y ahora víctima de un trauma. El conductor fue arrestado y en los próximos días será dejado en libertad aseguraron varios de los deudos de la maestra.

“¿Dios, porque me la quitaste de esa manera. Por qué no le quitaste el volante a ese conductor…donde estabas Dios en ese momento?”, decía lleno de dolor Gerardo Osorio al tiempo que aseguraba no renegar de Dios. “Sólo le pregunto a Dios…ella no merecía morir de esa manera”.

Salían lágrimas de sus ojos cuando describía a su hija como una mujer entregada a su familia. “Me la quería llevar a México junto a mis nietos, pero ella tenía planes de irse a Chile donde su marido trabaja”, comentó.

El dolor de este padre se propagaba desde anoche en toda la capilla donde velaban los restos de Marycarmen Lucía, en la avenida 18 de Sierra Maestra. Cerca de él, Henry Calderón, era abrazado por parientes y amigos. Mientras recibía condolencias comentó que lo más duro fue decirles a sus hijos. “Ellos dos lloraban y después se calmaban. Creo que los días más difíciles están por venir. Mi esposa era un ángel, una madre demasiado dedicada a sus hijos. No podía estar más de tres horas sin ver a sus hijos, por ello no aceptó el cargo de directora de la unidad educativa Luis Hómez y se fue a la escuela básica nacional San Francisco, era mucha responsabilidad y quería estar más tiempo con los pequeños. Teníamos diez años de casados, nos conocimos en la universidad. Ambos estudiamos educación. Fue excelente esposa y madre. Ahora me voy a quedar aquí en Venezuela…mis hijos ya perdieron a su madre y no perderán a su padre”.

Pidió que se haga justicia porque lo que ocurrió fue un homicidio. “Que se castigue al responsable como debe ser”. La conversa con NAD fue interrumpida por una ola de dolientes que querían solidarizarse con Henry antes de que partiera el féretro hacia el cementerio Jardines La Chinita. Allí fue llevada este mediodía por una marejada de almas destrozadas.

Fotos: Xiomara Solano

