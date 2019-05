Doña Florinda revela que Chespirito «El Chavo» tuvo un incidente sexual con una camarera en Venezuela

mayo 20, 2019 - 12:29 pm

Trabajaron juntos en televisión, cine y teatro, y se convirtieron en una de las parejas más estables de la farándula mexicana.

La actriz mexicana Florinda Meza nunca ha escondido las situaciones que tuvo que enfrentar mientras compartió su vida con Roberto Gómez Bolaños, pero recientemente reveló algunos detalles muy personales.

La inolvidable ‘Doña Florinda’ volvió al cine en la película Dulce Familia donde interpreta al personaje de «Verónica Trujillos», una diva de las telenovelas que se niega a envejecer y que quiere hacer perdurar su imagen de leyenda de la televisión.

Para promover el filme que se estrenó hace unos días, la actriz se subió a la camioneta de ‘El Escorpión Dorado’, un youtuber mexicano que entrevista a personalidades con un estilo muy peculiar, al estilo carpool karaoke. Florinda Meza llegó con la intención de divertirse y abrir su corazón.

Así que después de contar una anécdota en la que se emborrachó por beber mucho en casa de un ejecutivo de televisión, compartió que «Chespirito» acostumbraba salir de noche con sus amigos y con Emilio Azcárraga Milmo, apodado como «El Tigre», dueño de la cadena Televisa.

«A veces se iba a comer con Emilio Azcárraga, «El Tigre». Yo soy bien inteligente. Yo sabía que El Tigre, pues no dejaba pasar una, y que en esas reuniones de comida, seguramente había muchachas, y pues no nada más

se la pasaban jugando ‘manitas calientes’, ni solo hablaban», dando a entender que había más actividad entre los comensales y las invitadas.

«Entonces yo estaba furiosa cuando llegaba tarde, y cuando oía el motor del coche rápidome metía en la cama y me hacía la dormida, y él llegaba y me quería despertar», relató Meza.

Contó a manera de broma que un día llegó Chespirito y la encontró dormida, aunque ella estaba esperándolo, enojada.

«Un día se pone furioso y me dice: ¡Con una … , llego tardísimo, te encuentro dormida, tú no sabes si llego de andar con viejas o no, y ni me tomas en cuenta!’. Me enderezo rápido y le digo: ‘No sé si estuviste con viejas o no, pero eso lo hablaremos mañana, por lo pronto déjame dormir».

No es la primera vez que Florinda Meza acepta que «El Chavo» era muy coqueto y que tuvo varias aventuras extra matrimoniales. En una entrevista para la cadena Telemundo, confesó:

«Yo lo regañaba mucho por andar con todas. Hasta lo sermoneaba. Un día en Venezuela veo salir a la camarera arreglándose, abotonándose. Le dije: ‘Pareces burro en primavera, al menos selecciona’. Y me contestó: ‘Ay, es que me lo pidió como un favor'», contó.

La viuda de «Chespirito» contó que un día la sorprendió al decirle: «Siento la necesidad de algo, y cómo me gustaría que alguien me besara». Ella le respondió: «Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?». Luego de eso, la actriz le pidió no ser una mujer más en su vida… «Yo no quería ser una de tantas mujeres, sino quería ser LA mujer».

«Chespirito» la cortejó con una flor diariamente, cuando él aún estaba casado. «Yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe y tenía siete valijas de pasado muy pesadas: una esposa y seis hijos. Pero aparte era mi jefe y yo decía: ‘Esto no se debe hacer, porque de pronto te quedas sin el hombre y sin la chamba'», contó.

Pero la pareja perduró hasta la muerte del actor y escritor que con su trabajo tocó la vida de varias generaciones en Latinoamérica, y que a la fecha lo siguen viendo en televisión gracias a las repeticiones de «El Chavo del 8».

Infobae