Diputado Luis Florido se resguardó en Colombia

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, anunció en un vídeo que huyó a Colombia, ante la ofensiva judicial contra parlamentarios acusados por la fallida rebelión militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha dejado también un legislador preso y tres refugiados en sedes diplomáticas.

“Me encuentro fuera del país, en Colombia, a resguardo de un régimen que está dispuesto a encarcelar diputados (…). Antes de salir, consulté con muchos amigos, todos me dijeron: Luis no te dejes agarrar, no le des ese trofeo al régimen que te tiene hambre desde hace tiempo”, dijo Florido en un vídeo que difundió en la red social Twitter, reseñó AFP.

Aquí la otra parte del vídeo de mi pronunciamiento, sigamos luchando porque Venezuela lo vale ¡Fuerza Venezolanos! #10M pic.twitter.com/RoIwhAbWyl — Luis Florido (@LuisFlorido) 10 de mayo de 2019

