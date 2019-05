“¿Por qué lo hicieron? ella no les hizo nada”:desgarradoras palabras del esposo de la embarazada a la que le arrancaron el bebé en EE.UU.

mayo 18, 2019 - 8:31 am

La familia de Marlen, la joven de 19 años a quien estrangularon y asesinaron para sacarle a su bebé del vientre, está destrozada por el crimen y piden que se haga justicia para ella y el pequeño Yadiel a quien sólo un milagro podría salvar ya que tiene muerte cerebral.

Yiovanni López, el esposo de Marlen dijo que no entiende por qué asesinaron de esa forma a su esposa que nunca hizo daño a nadie: «es muy doloroso, que le pase a tu esposa que conviviste con ella y ahora está ahí con los ojos cerrados , ¿por qué estas personas tan malas hicieron esto? ella no les hizo nada, por qué si sabían que tenía un hijo pequeño de tres años».

Asimismo se lamentó el actuar de las autoridades policíacas: «ellos nada más estaba esperanzados a que les dijéramos algo, diéramos información, con eso dieron (con su cadaver) ellos (la policía) con la que les dimos nosotros la familia buscando día y noche algún rastro de ella, y la sociedad, no puedo creer que siendo un ejército de detectives, siendo un ejército de policías en esta ciudad tan grande no pudieron encontrarla antes, no puedo creerlo».

La familia de Ochoa Uriostegui (López por el apellido de su esposo) había estado buscándola desde su desaparición el 23 de abril, organizando grupos de búsqueda y celebrando conferencias de prensa mientras presionaban a la policía para obtener actualizaciones sobre la investigación.

El padre de Marlen, Arnulfo Ochoa, dijo que los familiares estaban agradecidos de haberla encontrado, aunque sea de esa forma. Ahora quieren justicia. La familia también espera un milagro con el bebé Yadiel Yiovanni.

«Le suplicamos a Dios que nos dé a nuestro hijo porque es una bendición que mi esposa nos dejó», dijo Yiovanni López a los reporteros a través de un intérprete de español fuera de la morgue donde se llevó el cuerpo de su esposa.

Y es que el pequeño está en coma y tiene muerte cerebral, incluso los médicos explicaron que no hay nada qué hacer ya que no tiene actividad y sólo un milagro podría salvarlo.

Por su parte la mamá de Marlen explicó que ella nació en México y llegó a Estados Unidos a los dos años, quería una mejor vida para ella y sus hermanos que nacieron allá «ella vino sin boleto de regreso, era su sueño conocer a sus abuelos y viajar a su tierra», explicó.

«Mi hija era una niña muy alegre, tenía muchos sueños, a todo le encontraba sentido del humor y ahora sí que ella está tranquila donde esté, ya no este sufriendo sólo le pido a dios que algún día me de esa paz el dolor de perder un hijo es lo más doloroso del mundo, el parto no se le compara», dijo en la conferencia de prensa.

Mientras que el padre de la joven pidió justicia y se mostró dolido por su situación como latinos inmigrantes:

«Quizá se pudo haber hecho (su búsqueda) más pronto pero lamentablemente con estas leyes anti inmigrantes no se pudo hacer, quiero decirles a todos que los inmigrantes somos personas soñadoras que venimos a triunfar a este país no a hacerles daño, pero hay gente mala también en este país que le han quitado la vida», expresó.

Infobae