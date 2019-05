Daenerys fue la reina de los memes tras final de Game Of Thrones

mayo 20, 2019 - 11:28 am

El final de la serie Game Of Thrones dejó un sinsabor entre los millones de seguidores en el mundo tras una despedida sorprendente e inesperada

Las redes no guardaron silencio y dejaron mostrar los mejores memes durante la proyección del show y después de él. A punta de lágrimas, risas y rivalidades, pero sobre todo jocosidad los internautas vivieron su capítulo final.

Las imágenes muestran además la inconformidad de algunos fans de esta serie sobre el desenlace y la forma en la que acabó la historia de varios personajes, entre esos el de la Madre de Dragones Daenerys Targaryen.

Ay Bran, no vengas a decir que no lo viste entre los 14,000,605 finales.#GamesOfThronesFinale #GOT pic.twitter.com/QRfinpzKwU

— SOLTOVA (@Soltova_) May 20, 2019