Corpoelec ofrece facturación digital, usuarios exigen el servicio

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) inició un proceso de actualización de datos de todos sus suscriptores, al tiempo que puso a disposición el acceso a la factura digital.

«Corpoelec pone a su disposición la solicitud de factura digital por nuestras cuentas oficiales, además te recuerda la importancia de mantener tus datos actualizados (número telefónico y correo electrónico)», indicaron a través de sus redes sociales.

Aclaran que este servició está disponible para los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Vargas, Yaracuy y Zulia.

Sin embargo, los usuarios del estado Zulia manifestaron su disconformidad, argumentando que no están recibiendo un servicio satisfactorio por parte de la corporación eléctrica. Durante meses la región zuliana ha sufrido fallas en el servicio, las cuales se agudizaron luego de la afectación que sufriera el Sistema Eléctrico Nacional el pasado 7 de marzo.

