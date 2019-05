Constituyente Díaz: Extensión de la ANC es para cumplir con todas las tareas

mayo 21, 2019 - 5:45 pm

La vicepresidenta de la Comisión de Justicia, Transparencia y Tutela Efectiva, María Alejandra Díaz, opinó que la decisión que tomó este lunes la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de extender su periodo de funcionamiento hasta diciembre de 2020, es porque “parte de las tareas encomendadas no han sido cumplidas en su totalidad, y una de ellas tiene que ver con el nuevo texto constitucional”.

“Todos los días se reciben en la Comisión de Derechos Humanos propuestas para ser incorporadas en el texto constitucional. ¿Qué es lo que no se ha dado? No se ha trabado la discusión constitucional. El momento constituyente no se ha trabado, porque no hemos visto a todo el pueblo discutir estos puntos”, dijo.

En entrevista concedida a Marypili Hernández para el programa Sin duda de Unión Radio, Díaz señaló que también han asumido tareas que le competen al poder Legislativo, “porque por infantilismo político no están en este momento ejerciendo sus funciones”.

“Hasta que no entren dentro del carril y reconozcan que aquí hay un Tribunal Supremo de Justicia, sus acciones serán nulas”, aseveró.

Unión Radio