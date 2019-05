Consecomercio: “Nada hacemos con anaqueles llenos de productos que la gente no pueda compra"

mayo 6, 2019 - 12:08 pm

María Carolina Uzcátegui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios. -Consecomercio- destacó que el gobierno en esta ocasión no anunció el aumento del salario el 1° de mayo en cadena nacional porque, a su juicio, quienes tomaron las decisiones lo hicieron de manera tímida “comprendiendo que ese terrible déficit fiscal al cual han sometido al país producto de la destrucción de todo el aparato productivo nacional, no se puede seguir alimentando tratando de cubrir con la generación de dinero sin respaldo que nos ha llevado a la terrible inflación que vivimos hoy”.

Uzcátegui insistió en que mientras no haya un verdadero programa de ajustes económicos coherente que estimule el aparato productivo, Venezuela no saldrá de la crisis. “Nada hacemos con anaqueles llenos de productos que la gente no pueda compra, nuestra misión es vender”.

Unión Radio