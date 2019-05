Conozca los riesgos del tabaco durante el embarazo

mayo 16, 2019 - 4:34 pm

El tabaquismo durante el embarazo perjudica gravemente la salud de los descendientes llegando a ocasionar infertilidad en el niño en el futuro. Es la principal conclusión del estudio “The impact of cigarettes moking on the health of descendants”, publicado en Expert Review of Obstetrics & Gynecology por los doctores de IVI, Sergio Soares y José Bellver.

Las madres que fuman más de diez cigarros al día, durante el embarazo, influyen de forma directa en la salud de sus pequeños, pudiendo provocar en ellos una reducción en la concentración de esperma del 20-48% en comparación con los individuos no expuestos al tabaco.

El embarazo es la etapa más delicada por la que pasa la mujer, porque cualquier cosa que beba o consuma la afecta no solo a ella sino también a su futuro hijo, llegando en muchos casos a traer consecuencias irreversibles.

Por eso es importante que la futura madre ponga como preocupación principal la salud y bienestar de su hijo pues, este merece nacer totalmente sano y así disfrutar de la vida al máximo.

Según explica Sergio Soares, director de la clínica IVI Lisboa, “las mutaciones en el esperma pueden ser transmitidas a la descendencia como cambios permanentes e irreversibles en la composición genética y pueden persistir en las generaciones futuras. El tabaco durante el embarazo, además de reducir la fertilidad en el bebé, puede generarle también hiperactividad y trastornos de comportamiento.

Pese a que el tabaco está completamente contraindicado en cualquier momento de la gestación, el período más crítico se concentra durante el segundo y tercer trimestre, momento en que se produce el desarrollo neuronal del bebé.

Estudios realizados en grupos de niños de 10 años demostraron que los pequeños cuyas madres fumaron, durante este periodo estacional, presentaban irritabilidad y falta de atención. Este problema social y mundial es alarmante, sobre todo en padres jóvenes que son los que tienen mayor riesgo de exponer a sus futuros hijos al tabaco, pero, todo radica en que la más consiente siempre debe ser la madre porque es la que tendrá que lidiar con todos los padecimientos de su criatura luego de nacido.

Vania Vasquez

Noticia Al Día/Con información/Saludalia