Conoce a Wilferson Rodríguez, una promesa del periodismo

mayo 22, 2019 - 4:10 pm

Un trozo de tubo plástico, una bolsa de color negro bordeada con unas laminas de cartón con el trazo de un marcador bajo el nombre “Noticia en vivo” aunado a unas inmensas ganas de informar son las herramientas de este futuro periodista.

En una barrida al norte de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, un adolescente de 14 años de edad ha hecho viral su presencia en las redes sociales tras contar de forma empírica a través de reportes, las dolencias que padece la humilde comunidad en la que vive. Su nombre es Wilferson Rodríguez, apenas estudia tercer año de bachillerato y tiene un sueño: él quiere, ser periodista.

Para este adolescente la crisis en Venezuela no es ajena, pues padece de la misma problemática de los demás ciudadanos, por lo que con su camisa blanca y pantalón oscuro recorre las calles del barrio La Lucha en búsqueda de testimonios que hoy –al igual que sus videos- le están dando la vuelta al mundo.

Mi futura profesión



“Desde pequeño me gustó el periodismo, para mí es una hermosa carrera, y cuando cumplí los 13 años me decidí a hacer mi primer vídeo… lo subí a mis redes sociales, pero no lo hice más hasta que vi la necesidad de reportar lo que estaba pasando en mi comunidad, ya que tenemos muchos problemas como la electricidad, y pues me dije: ‘Es hora que las redes sociales se enteren de la situación que está pasando Venezuela’, por eso empecé a reportar en el barrio La Lucha, con mis vecinos, subí el vídeo y de repente se hizo viral hace pocos días”, dijo emocionado. Wilferson.

Los ejemplos que siguió en el arduo camino del periodismo son los destacados periodistas venezolanos Sergio Novelli, Luis Olavarrieta y Esteninf Olivarez, a quienes veía desde pequeño y espera algún día no solo conocer, sino entrevistar, pero mientras eso ocurre, lo hace con su micrófono improvisado, su teléfono -que puede cargar solo cuando hay electricidad- y la ayuda de sus familiares -quienes hacen de camarógrafos- para grabar los denominados «pases» en los que recoge las denuncias de los habitantes y quienes ven en Wilferson no solo un vecino, sin un periodista y una de las pocas alternativas que quedan para desahogarse de sus problemáticas.

“Trato de buscarme los vecinos serios, que no se rían, porque esto es un trabajo serio. Mi sueño es ser periodista profesional, seguir estudiando, sacar mis estudios y seguir puliéndome académicamente para ser un periodista a futuro. Yo siento que esta es mi carrera, que esto es lo que haré en el futuro y mi familia me apoya”, apostrofó Wilferson.

A Wilferson el apoyo de la gente le mira y le sonríe, pues sus vídeos no se quedan solo en reproducciones y lamentos de la situación que narran sus entrevistados en ellos, sino que han sido compartidos por destacadas personalidades, lo que le ha permitido dar a conocer no sólo su trabajo sino la información de primera mano.

“Cuando vi que la gente lo compartía, supe que no debía parar de hacer videos, debo seguir para que las personas vean la crisis que estamos viviendo, por eso es momento de seguir reportando”, finalizó esperanzado.

Las ganas de informar de este futuro periodista -que forma parte sin duda alguna de la generación de relevo- no se detiene, por eso te invitamos a apoyarlo en sus redes sociales para ayudarlo a cumplir sus sueños mientras inicia en unos años el camino que lo llevará a licenciar la profesión que desde hoy ya ejerce.

Luis Fernando Herrera

Fotos y video: Mysol Fuentes

Noticia al Día