Comerciantes de Las Pulgas: no somos nosotros, son los «bachaqueros» los que no quieren el billete de 100

mayo 2, 2019 - 12:56 pm

«Deben aceptarlo, por mucho bulto que haga. Es un billete que no ha salido de circulación»

En horas de la mañana de este jueves, los comerciantes del mercado Las Pulgas alzaron sus voces para exigir a vendedores mayoristas aceptar el billete de 100 bolívares soberanos. «Deben aceptarlo, por mucho bulto que haga. Es un billete que no ha salido de circulación», dijeron.

Los vendedores trancaron la Libertador en el centro de la ciudad donde se reunieron a la espera de las autoridades competentes para buscar una pronta solución a la situación. «Nosotros si estamos aceptando el billete y con ellos buscamos para comprar nuestra mercancía y hasta la comida para la familia y ahora no quieren aceptarlos, no lo vamos a permitir», sentenciaron.

«Los bachaqueros ya no los reciben porque dicen que en Maicao ya no los quieren y no puede ser así, exigimos que los acepten. No somos nosotros, son los bachaqueros».

El lugar estaba siendo custodiado por funcionarios de Polimaracaibo para resguardar la seguridad de las personas y el paso vehícular.

Fotos: David Moreno

Noticia al Día