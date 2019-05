Comando Sur de EE. UU. asegura que monitorea situación de Venezuela

mayo 1, 2019 - 6:22 pm

El Comando Sur de EE. UU. informó, a través de su cuenta en Twitter, que se encuentra monitoreando la situación en Venezuela y permanece preparado para respaldar todas las opciones cuando lo solicite el liderazgo principal”.

“Estamos trabajando con socios en la región y apoyamos plenamente el esfuerzo diplomático para lograr una transición de poder pacífica y democrática en Venezuela”, agregó la institución a través de la red social.

Trump instó a los efectivos militares de origen cubano a abandonar Venezuela lo antes posible para evitar ser sometidos a sanciones económicas más duras.

El almirante Craig Faller, responsable del Comando Sur de las Fuerzas Armadas (SouthCom), descartó este miércoles una inminente intervención militar en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro y aseguró que una transición democrática «está ya de camino».

El militar compareció este miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja para abordar los retos que afronta el Ejército en América del Sur y Caribe, una audiencia que estuvo marcada por los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Caracas.

#SOUTHCOM is monitoring the situation in #Venezuela & remains prepared to support all options when requested by senior leadership. We are working w/ partners in the region, & are in full support of the diplomatic effort for a peaceful, democratic transition of power in Venezuela. pic.twitter.com/A7d0kvfuTM

— U.S. Southern Command (@Southcom) 1 de mayo de 2019