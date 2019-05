COCUY DE PENCA se convierte en la salvación y muerte de bebedores

mayo 17, 2019 - 9:31 pm

Ante los inexplicables aumentos progresivos de las principales bebidas alcohólicas que acostumbran los zulianos a consumir (cerveza y ron), el cocuy de penca, una bebida artesanal venezolana extraía del Agave de Couci, cultivado principalmente en los estados Falcón y Lara, se ha convertido en el licor más solicitado por su bajo costo comparado con el resto de las bebidas alcohólicas.

Por ello se ha convertido en la salvación de los bebedores con bolsillos precarios, pero a su vez su consumo en algunas ocasiones ha desencadenado en muerte. En Maracaibo y la Costa Oriental del Lago se han registrados varios decesos presuntamente a causa de la ingesta de Cocuy de Penca. Un vendedor de “viagra” (mango verde con sal y otros condimentos) fue una de esas víctimas.

Ayer al mediodía cayó fulminado en la avenida El Milagro, cerca del centro comercial Lago Mall, Engherbert Ramón González, de 39 años. Cuando caminaba rumbo a su casa en el sector Santa Rosa de Agua, un infartó acabó con su vida. El cuerpo fue levantado de la vía pública por detectives del CICPC. Fue llevado a la morgue forense y hoy médicos forenses practicarían la autopsia.

Irma Angulo, madre del occiso, habló con NAD sobre lo ocurrido. Explicó que su hijo acostumbraba a beber cocuy de penca y en ocasiones lo ligaba con frutas. Asegura que con la ingesta de esa bebida, Engerberth se daba golpes en la cabeza contra la pared y se alteraba.

El lunes pasado fue uno de esos días de borrachera y al siguiente día comenzó a presentar malestar. Sin embargo llegó a su casa con un tobo lleno de mangos para hacer “las viagras”. De eso vivía. Relata Irma Angulo que el miércoles se agravó y una fiebre con dolores de cabeza se apoderó de su cuerpo. “Lo llevé al CDI de Zapara y allí le inyectaron dipirona. Luego nos fuimos a la casa y como continuaba con su dolor de cabeza, le di una pastilla de ibuprofeno.

“A las cuatro de la madrugada de ayer se agravo y salimos con él de emergencia al Hospital Coromoto. Allí no dejó que una enfermera lo inyectara y se alzó. Sería entre seis y siete de la mañana que se bajó de la camilla donde estaba y abandono el hospital. No supimos más de él hasta el mediodía que nos informaron que había muerto”, dijo la triste madre.

No descarta que la muerte de su hijo le haya sobrevenido por beber cocuy de penca. «Mi hijo sólo tomaba cocuy. No tenía cobres para comprar otra cosa. Creo que ese aguaradiente me lo mato».

Las autoridades del CICPC investigan si el deceso fue a causa del consumo de cocuy de penca. Aunque esa bebida ha sido reconocida, no descartan que ante la gran demanda, algunas personas se han dado la tarea de adulterarla.

Algunos expertos coinciden en que el cocuy no tiene nada que envidiarle al tequila ni al whisky pero existe algunos fabricantes inescrupulosos que lo adulteran la fermentación de la bebida agregándole químicos como la urea, el formol y alcohol. Ante esta irregularidad recomienda adquirir el producto a vendedores confiables.

Pero la realidad es que la mayoría de los consumidores adquieren la bebida con un total desconocimiento de su origen. Advierten que el cocuy de penca no se debe adquirir cuando se observen cristales sin disolverse dentro de la botella por cuanto podría ser urea que aún no se ha combinado con el etanol para formar uretano.

