Evacúan la Torre Eiffel tras hallar a un hombre escalando la estructura

mayo 20, 2019 - 12:14 pm

El hombre había conseguido escalar hasta el tercer piso sin arnés ni ningún otro tipo de dispositivo de seguridad

Los medios galos informan de que habría sido detenido el escalador, de unos 40 años, sin vinculación terrorista. Varios bomberos tratan de detenerlo

La televisión francesa informó que la policía ha acordó buena parte del barrio para dejar actuar a los bomberos. El hombre había conseguido escalar hasta el tercer piso, unos 300 metros de altura, sin arnés ni ningún otro tipo de dispositivo de seguridad.

El hombre, de unos cuarenta años, ha sido detenido por la policía, según informan medios galos. En su cuenta de Twitter, la gestión del monumento, uno de los más concurridos del mundo, avisa a los turistas de que el espacio permanece cerrado y recomienda posponer la visita..

BREAKING TWEET: The Eiffel Tower has been evacuated after a man was seen climbing the tower. The authorities have advised people to postpone their visits until further notice.

Is he a Spider man? #EiffelTower pic.twitter.com/6P8iqu7Idp

— irfan (@simplyirfan) May 20, 2019