Casas de cambio se preparan para activar la compra y venta de divisas al público

mayo 7, 2019 - 3:30 pm

Las casas de cambio en el país se preparan para ofrecer a sus clientes la posibilidad de hacer operaciones de divisas al menudeo, luego de la resolución del Banco Central de Venezuela (BCV) que autoriza a los bancos la creación de mesas de cambio para realizar transacciones cambiarías. Con esta normativa se libera la política de controles instaurado desde hace 16 años.

Desde finales de marzo las casas de cambio ya podían vender y comprar divisas a personas naturales desde que se oficializó el Convenio Cambiario Número 1 de fecha agosto de 2018, sin embargo, no fue sino hasta comienzos de abril que salió publicada una normativa en la que se establecían las condiciones.

Representantes del sector explicaron que con la nueva resolución del BCV, ahora las casas de cambio no solo podrán vender a sus clientes las divisas que les llegue por remesas, sino también aquellas que puedan adquirir en las mesas de dinero de los bancos.

“Ya no es obligatorio acudir al Dicom para vender y comprar divisas, aunque ya no se podía comprar en este sistema desde hace dos semanas”, dijo una fuente consultada que prefirió no ser identificada

Otra fuente consultada indicó que esperan confirmar si existe una normativa para vender las divisas procedentes de remesas del publico, la cual establece que si no las han vendido en tres días, estarían obligados a venderlo a las mesas de dinero. Mientras que para los dólares en efectivo tendrían siete días para venderlos al público o venderlos a la banca.

Las casas de cambio en el país pueden comprar y vender divisas por dos vías: en efectivo y por remesas electrónicas de dinero, por lo que sus clientes podrán acudir a ellas para hacer operaciones al menudeo

Desde finales de marzo las casas de cambio ya podían vender y comprar divisas a personas naturales desde que se oficializó el Convenio Cambiario Número 1 de fecha agosto de 2018, sin embargo, no fue sino hasta comienzos de abril que salió publicada una normativa en la que se establecían las condiciones.

Las casas de cambio compran y venden por dos vías: efectivo y remesas electrónicas de dinero. Pero desde esta semana comenzarán a vender divisas a través de remesas, no obstante, deben hacer cambios en sus sistemas para ampliar los métodos de pago. Actualmente, para una operación que involucre una compra de 200 dólares, por ejemplo, el cliente tiene que pagar mas de 1.120.000 bolívares, pero pocos tienen una tarjeta de crédito con un límite con altos montos o su banco no lo autoriza porque su límite por transferencias bancarias es bajo.

“Ahora cualquiera en Venezuela puede enviar remesas electrónicas a cualquier persona en cualquier parte del mundo solo con presentar su cédula de identidad”, dijo la fuente consultada

Señalan los representantes del sector que la nueva medida del BCV agiliza las operaciones y acorta el tiempo de liquidación de las divisas, anteriormente con el Dicom se esperaba cinco a seis días, pero ahora será un día.

Igualmente, todas las casas de cambio que aún existen en el país (y no solo Italcambio, Zoom e Insular que estaban autorizadas para operar con el Dicom) podrán iniciar la compra y venta de divisas en efectivo y por remesas.

Tal Cual