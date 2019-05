Cancillería venezolana estableció nuevo Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica

mayo 20, 2019 - 2:24 pm

La cancillería venezolana estableció un nuevo Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica desde donde se puede realizar el proceso de legalización sin necesidad de citas ni gestores.

La institución informó en su Twitter que con este proceso se “busca mejorar el servicio que por largo tiempo complicó el proceso de migración de millones de venezolanos”.

La nueva forma de apostillar los documentos tiene un horario de atención digital y está operativo durante las 24 horas, los 7 días de la semana, con acceso a todos los usuarios, también posee una modalidad para los venezolanos que están fuera del país, sin embargo esto se debe gestionar a través de las embajadas.

Asimismo indicó que se puede acceder al nuevo portal de acuerdo al terminal del número de cédula. Los lunes: 0-1, martes: 2-3, miércoles: 4-5, jueves: 6-7, viernes: 8-9, sábado 0-1-2-3-4 y domingo 5-6-7-8-9.

Los usuarios ya creados en la versión anterior, deben completar el mismo registro que los nuevos usuarios.

Proceso

Registrarse en el portal es el primer paso, luego se completar el perfil del usuario, los menores de edad deben ser registrados por sus padres y un representante en caso que los padres estén ausentes durante el proceso. Posteriormete se selecciona los documentos a apostillar, al usuario le llegará una notificación al correo en cinco días hábiles sobre el proceso que solicitó.

Hay documentos que necesitan la presencia física del usuario, de ser el caso, les llegará un correo con la hora y día en que deben acudir a la sede de la cancillería, sin necesidad de hacer cola en las afueras del ente.

Los documentos más fáciles de apostillar por la página son antecedentes penales y documentos universitarios.

Los títulos universitarios de universidades privadas van directo a apostilla. En el caso de los títulos de universidades públicas deben estar legalizados ante la Gestión de Trámites Universitarios (GTU) en el registro principal de la localidad correspondiente del usuario.

Para la licencia se otorga un permiso consular en el INTT, debe llenar la planilla única de tramites que está en la pagina del instituto. Las partidas de nacimiento, carta de soltería o acta de matrimonio deben ser apostilladas en la sede de la cancillería, sin embargo debe iniciarse el proceso por el mismo portal y ahí le indican los pasos a seguir.

Es necesario tener en cuenta que si no se tienen los documentos universitarios legalizados ante la GTU, no se debe pedir la cita para la apostilla en este momento porque no será posible legalizar a tiempo.

Globovisión