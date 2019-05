Cabello: “La justicia llegará a todos los involucrados en el golpe de Estado del 30 de abril”

mayo 5, 2019 - 5:18 pm

ANC iniciará proceso para levantar inmunidad parlamentaria a diputados de la AN que participaron en los hechos del 30A

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Disdodado Cabello, indicó que en los próximos días este organismo iniciará un proceso para levantar la inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) que participaron el alzamiento civico-militar del 30 de abril para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.

Aseguró que la justicia llegará a quienes estuvieron detrás de los hechos del 30 de abril. “Yo pido paciencia y nervios de acero. Mucha gente se pregunta por qué no metemos preso a Juanito Alimaña, pues no nos desesperemos, no crean que es miedo, la justicia va llegar a todos ellos y ellas los involucrados en ese golpe de Estado”, señaló Cabello durante la plenaria del IV congreso del Partido Socialista Unidos de Venezuela.

De igual manera, Cabello aplaudió el accionar de la Fanb durante estos hechos quienes, a su juicio, de forma magistral, evitaron el enfrentamiento entre venezolanos y el derramamiento de sangre que, asegura, buscaba la oposición.

Noticial al Día/Con el Mazo Dando