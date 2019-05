Bony de Simonovis denuncia que el acceso a su vivienda está cerrado

mayo 16, 2019 - 8:57 am

Bony Pertiñez, esposa del preso político Iván Simonovis, denunció la mañana de este jueves que el acceso a su vivienda está cerrado, y que desconoce el paradero de su esposo.

La esposa del preso político, quien está fuera del país, indicó que la información se la hicieron llegar sus vecinos, a la vez que denunció múltiples amenazas que su esposo ha recibido del Sebin, con respecto a llevarlo de vuelta a la cárcel, «No estoy en mi casa, vecinos me informan que la calle de acceso está cerrada. En este preciso momento no tengo ninguna información sobre el paradero de mi esposo @simonovis Durante días el Sebin ha estado amenazándolo con regresarlo a la cárcel», publicó en Twitter.

