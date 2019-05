Bolton fustigó a Maduro por bloquear el Internet y reveló las razones

mayo 22, 2019 - 2:37 pm

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, dijo este miércoles que Nicolás Maduro «ha estado bloqueando el acceso a internet durante semanas» y buscando debilitar a la Asamblea Nacional por «miedo a la voz de la gente».

Según Bolton, «Maduro está desesperado por distraerse de la única solución real en Venezuela: su salida».

Durante mayo las redes sociales en Venezuela han sufrido algunos bloqueos específicamente durante los discursos del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Maduro continues to fear the voice of the people, has been blocking access to the internet for weeks, and seeks to undermine the democratically-elected voices in Venezuela. Maduro is desperate to distract from the only real solution in Venezuela: his exit.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) May 22, 2019