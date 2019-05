Boltón: Esperamos aumentar nuestra cooperación con Venezuela y Juan Guaidó

mayo 21, 2019 - 12:03 pm

El asesor de Seguridad de Estados Unidos, John Boltón, manifestó a través de su cuenta en Twitter que EEUU espera con interés aumentar la cooperación con Venezuela y el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.

Boltón señaló que su país busca reconstruir los lazos entre los funcionarios de ambos países.

El pasado domingo, el asesor de seguridad de EEUU reiteró el apoyo de Norteamerica al jefe del parlamento venezolano, para exigir la salida del presidente Nicolás Maduro del poder.

We look forward to increasing our cooperation with the official government of Venezuela under Interim President Guaido and rebuilding U.S. ties with Venezuela officials. https://t.co/YNgw07AbQA

