Bolton: “EEUU apoya a Guaidó para exigir salida de Maduro”

mayo 20, 2019 - 1:14 pm

El asesor de Seguridad de EEUU, Jhon Boltón manifestó en su cuenta en Twitter, que el país norteamericano continua luchando para ponerle fin al gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo, reiteró el apoyo al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, para exigir el fin de lo que catalogó como la dictadura de Maduro.

Boltón realizó los referidos comentarios en respuesta a un twit que publicó el jefe del Parlamento donde señala: «Lo repetimos: estamos trabajando en todas las opciones para ponerle fin a la dictadura y estamos avanzando con cada una de ellas: mediación de países que se aproximen a una solución en Venezuela, cooperación internacional y actuación constitucional con nuestra Fuerza Armada».

The democratically elected government of Venezuela continues to fight for an end to Maduro’s regime. The United States stands with @jguaido in demanding an end to the dictatorship in Venezuela. https://t.co/oyLKJA98OO

— John Bolton (@AmbJohnBolton) May 19, 2019