Así respondió Tarek William Saab al ser cuestionado libertad de Guaidó

mayo 18, 2019 - 12:13 pm

El fiscal general de la República, Tarek William Saab expresó este viernes que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó no está detenido porque «los tiempos históricos de la política los determina la investigación».

En una entrevista para En Diálogo con Longobardi por CNN, el fiscal se refirió a la detención de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, sin embargo, sin embargo, no ofreció detalles.

“Los tiempos históricos y de la política los determina la investigación en curso. Alguien que se autoproclama está al margen de la ley”, dijo al ser consultado sobre la detención de Zambrano y no de Guaidó, a quien acusan de gestar un golpe de Estado.

El periodista también le preguntó a Saab sobre el caso de Gilber Caro, diputado a la Asamblea Nacional, quien fue detenido por presuntos funcionarios del Sebin el 26 de abril en la madrugada.

“Él está siendo investigado por los mismos hechos que hemos narrado. Lamentablemente, no ha sido Zambrano el único parlamentario que violó su propio juramento”, señaló.

Voluntad Popular, el partido político en el que milita Caro, así como su equipo de abogados y entes internacionales exigieron al régimen que informe sobre el paradero del parlamentario.

Por esta razón es que dirigentes del chavismo no aceptan entrevistas con medios internacionales. Los grillos acompañaron a Tarek William Saab por CNN tras no explicar el porqué no han apresado a Guaidó cuando se sabe que no pueden porque está protegido por EEUU #18May pic.twitter.com/IAUw4IFpCS

— Gabriel Ramos (@Gabo_ra27) May 18, 2019