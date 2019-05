Angelique Kerber se retira lesionada del Torneo de Madrid

mayo 7, 2019 - 2:41 pm

La tenista alemana Angelique Kerber anunció este martes que se retiraba del Torneo de Madrid por una lesión en el tobillo derecho.

Angelique Kerber no se quiere arriesgar

“Me retiro del partido de esta noche por mi tobillo derecho”, dijo la tenista alemana Angelique Kerber. “Me lo torcí esta mañana en el entrenamiento y, aunque no es serio, no puedo darlo todo hoy y he decidido asegurar el resto de la temporada en tierra batida”, dijo Kerber en rueda de prensa.

La alemana, cabeza de serie número 4 en Madrid, debía enfrentarse a la croata Petra Martic en uno de los últimos partidos del día en la Caja Mágica madrileña.

Kerber espera, sin embargo, poder jugar en Roma la próxima semana.

“Creo que tengo buenas posibilidades de jugar. Tengo que ver cómo va en los próximos días y cómo me recupero, pero todavía tengo unos días por delante”, dijo.

“Todavía es dentro de una semana. Si fuera mañana o en dos días, diría que no hay tantas posibilidades, pero en una semana, las probabilidades son mayores”, aseguró.

La retirada de Angelique Kerber mete sin jugar a Martic en octavos del torneo madrileño, donde se enfrentará a la ganadora del partido entre la checa Karolina Pliskova y la ucraniana Kateryna Kozlova.

