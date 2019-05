AN sesiona en rechazo a las elecciones del 20M y escasez de gasolina

mayo 21, 2019 - 12:00 pm

Este martes, luego de varios inconvenientes por el impedimento del personal y la prensa al Palacio Federal Legislativo, la Asamblea Nacional sesiona sobre el rechazo a las pasadas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y sobre la situación de la gasolina a nivel nacional.

La diputada Nora Bracho, leyó una carta que fue firmada por un grupo de parlamentarios «quienes hoy son perseguidos» en un intento de callar la voz de la Asamblea Nacional (AN).

Carta redactada por el grupo de diputados, quienes hoy son perseguidos por el régimen usurpador en un intento de callar la voz del único poder legitimo en nuestro país, la #AsambleaVE. Hoy, durante la sesión ordinaria, la diputada @NoraBracho pudo leerla. #SesiónAN #20M pic.twitter.com/jUIYTDdZtw — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 21, 2019

El primer vicepresidente de la AN, Stalin González: «La solución está clara y es que dejen que el pueblo exija y elija su destino. Nuestra ruta está planteada y es el cese de la usurpación para una elección libre».

Williams Dávila: «Todos los organismos internacionales desconocieron la farsa del 20 de mayo de 2018 «… «La usurpación lo que ha hecho es destrozar el país, ¿qué celebraron ayer? celebraron el destrozo de nuestra patria».

«Vamos a seguir luchando hasta que los usurpadores sean reemplazados por un poder republicano libre, más temprano que tarde reflorecerá en Venezuela la bandera de la libertad».

«Usurpan el poder para mantenerse allí, no les importa que se vaya la luz, que la gente se muera en los hospitales, que se pudra la comida, que no haya gasolina, que recrudezcan las enfermedades que habían sido erradicadas».

Arnoldo Benítez: Hoy estamos presentando un acuerdo contra ese parapeto vigente desde mayo del año pasado, no pudieron demostrar ni siquiera el poquito de fuerza que dicen tener CNE habló de participación de 46 %, en la página CNE de 2015

«El 90 % del pueblo venezolano está de acuerdo con el cese de la usurpación, vamos a un referendo, el pueblo está claro también con el gobierno de transición y llamado a elecciones de verdad libres, con un CNE pulcro, democrático».

«Aquí en este país hay una sola oposición y Maduro está acostumbrado a hacerse la oposición ¿qué partidos estaban en ese entonces ? La que Maduro se creó, no podemos permitir que eso vuelva a ocurrir».

Manuela Bolívar: Parte de los mecanismos y de la ruta comprenden una elección totalmente libre. No solo hablamos de que sean reconocidos todos los partidos políticos… de registro electoral transparente… no solo hablamos de un país que tenga la posibilidad de ver en colores y elegir a a quien quiere que los gobierno.

«El problema en Venezuela es el régimen totalitario que insiste… tiene a los venezolanos sin gasolina, sin comida,si medicinas… esto nos obliga a hacer un esfuerzo de estar aquí todos los día que sea necesario para que cese un régimen totalitario como lo quieren los venezolanos».

«Para que hayan elecciones libres necesitamos el cese de la usurpación… que es algo que hacemos todos los días, no solo los diputados sino también los ciudadanos a través de las protestas».

Juan Pablo Guanipa: Ciudadanos de Venezuela y particularmente el Zulia que es el estado que más sufre la situación trágica que sucede en Venezuela… El Gobierno de Maduro acabó con las posibilidades de diálogo, con el único objetivo de mantenerse en el poder.

«El 20 de mayo los venezolanos participamos en el mayor acto de desobediencia civil, rechazando la elección presidencial… El mundo reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela».

«tenemos a un cobarde en Miraflores que con profundo cinismo habla de democracia, mientras acaba con ella… de la libertad mientras acaba con ella… los venezolanos debemos seguir ejerciendo presión política, nacional e internacional… este es el momento más dramático de la Asamblea Nacional».

Juan Guaidó: «Llaman disociación o locura acunado están alejando de la realidad, cuando creen que dijiste o hiciste cosas que no pasaron… el Gobierno cada vez esta más disociado. Las Fuerzas Armadas saben quienes son los responsables de la crisis, no es cierto que sea una falsa guerra económica… Venezuela tiene muy claro que colapsaron al país».

«Todos sabemos que lo que nos arrastró aquí fue no celebrar elecciones libres y justas… pregunto, ¿la fanb están dispuesta a apoyar esa locura?… llevar a Venezuela a la catástrofe?… Queremos elecciones realmente libres».

«Le temen a elecciones verdaderamente libres, ellos evaden esa alternativa, invito no a reflexionar sino a tener un mínimo de raciocinio, no hace falta tener dos dedos de frente para entender que una elección libre abre el cambio en Venezuela».

«Vamos a seguir avanzando en la ruta planteada, hemos sostenido reuniones con varias organizaciones del mundo…, una ruta que adoptó Venezuela, en la que confía el país».

«Raciocinio para no ir al colapso total, no hay diagnóstico ya, estamos hablando de ponerse del lado de la Constitución, que no vengan con el cuento de que la Constituyente sirve para algo, esto no tiene nada que ver con las sanciones».

«Vamos a seguir insistiendo en todos los terrenos de lucha… se han atendido más de 70 mil venezolanos en los campamentos de ayuda humanitaria… Venezuela ganó su derecho a ser libre y vamos a manifestar el derecho en las calles».

«Esto es causa de la corrupción y de la ineficiencia, nosotros vamos a seguir avanzando con la ruta planteada, con el ejercicio de la mayoría, ellos ya no confunden a nadie ni en el mundo ni en Venezuela, nosotros estamos claros con la ruta planteada».

«Reitero, las Fanb debe construir una alternativa clara a la solución de los problemas de los venezolanos, a interrelacionarnos, la mayoría ya tomó la decisión solo falta un pequeño sector que estamos seguros que no se van a dejar arrastras a la catástrofe… «El pueblo lo que quiere es la normalidad, la tranquilidad, vamos a respaldar el acuerdo en mesa hasta lograr los objetivos planteados, que cese la usurpación en Venezuela».

Como parte de la Agenda inició el debate sobre el suministro de Gasolina en el país

Diputado Elías Matta: Pdvsa es el único productor y distribuidor de gasolina, para que quede claro que el gobierno usurpador de Venezuela es el único responsable de que no haya combustible en el país.

«En 1998 se podían refinar en total 3 millones de barriles diarios, esa fue la Pdvsa de la democracia. Hoy en Amuay solo se producen 100 mil barriles, 768 mil barriles globalmente y es la única refinería activa en Venezuela. Destruyeron a Pdvsa».

«El consumo interno hoy son 170 mil barriles y ni siquiera eso lo pueden atender, teniendo una refinería que tiene capacidad de un millón 300 mil, hace 7-8 años comenzó a llegar la gasolina de afuera para atender el mercado interno».

«En el 2015 consumimos 580 mil barriles, en el 2016 491 mil barriles, este año 170 mil pero no hay cómo cubrirlos por culpa de esta política, esta AN ha debatido el tema de la gasolina desde 2016″.»Este es un tema que la AN discute desde el 2016, esto comenzó con el despido de trabajadores de PDVSA, desde 2015 denunciamos lo que ocurría en el complejo refinador de Paraguaná, la tragedia de Amuay acentúo la crisis».

«Ellos agarraron un cordón de 10 estados y le enviaron la mitad de la gasolina, la otra mitad para contrabando, esa es la crisis del Zulia, de Táchira, de Apure, de Delta Amazonas».

Luis Stefanelli: Este es un tema que la AN discute desde el 2016, esto comenzó con el despido de trabajadores de PDVSA, desde 2015 denunciamos lo que ocurría en el complejo refinador de Paraguaná, la tragedia de Amuay acentúo la crisis.

«En 2016 denunciamos que la tragedia de Amuay había sido producto de la impericia, de la inobservancia, negligencia criminal, además una desinversión, un desfase, esto nada tiene que ver con fuerza económica o con sanciones».

«La gasolina es un cóctel de componentes, se importaban diversos elementos, se necesita inventario de insumos, predicciones terribles, no tenemos socios, quedan España y Rusia despachando».

Franklin Duarte: «Freddy Bernal tiene estaciones de servicio exclusivas para la gente del PSUV, del Táchira sale lo que se produce para Venezuela: se están dejando de producir 800 mil litros de leche, allá solo van surtir 20-30 litros de combustible».

«Solo 4 gandolas llegan al Táchira, colas de días sin saber si a esa estación de servicio llegará el combustible, ellos hablan de que es el contrabando, estos degenerados tienen 20 años en el poder digan que quebraron a PDVSA».

Ángel Caridad: «Zulia representa la potencialidad de la explotación petrolera, un estado que vio hace cien años la primera refinería de petróleo, el Mcpio. Baralt y sus adyacencias sufren hoy en día de largas colas por el combustible, es una catástrofe».

«Lo que en cien años se construyó en la industria petrolera en veinte años se destruyó, además de esto la gente reclamó en San Timoteo por la luz y el agua y fue brutalmente reprimida por la GNB y por otros cuerpos de seguridad».

«Hoy vemos esta catástrofe que es el espejo de todo el país, representando lo que en 100 de construyo en 20 años de destruyo con una indolencia tremenda por el bienestar de nuestro país».

Carlos Lozano: «Un país petrolero, con las reservas más grandes del mundo, quién se puede creer que se culpe a naciones vecinas, al imperio, de la falta de combustible».

Milagros Paz: «Como se puede echar adelante un país que no tiene combustible, como le explicamos a un país rico en petróleo que no tienen combustible, señores Maduro y su combo no hacen colas porque cierran las estaciones para ellos».

José Sánchez Mazuco: «El problema de la gasolina se agudiza día a día, más en el estado Zulia, la gente hace largas colas, perdiéndose tiempo laboral, educativo y de descanso de las familias venezolanas sometidas a la búsqueda del combustible».

