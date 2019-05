AN aprobó la reincorporación de Venezuela al TIAR

mayo 7, 2019 - 3:54 pm

La Asamblea Nacional (AN) aprobó durante sesión ordinaria la reincorporación de Venezuela en el tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR.

La solicitud realizada por el Parlamento se realizó en función de adherir de nuevo al tratado TIAR, luego de ser excluida hace aproximadamente cinco años (2013) a través de un proceso de denuncia por el fallecido presidente Hugo Chávez.

Francisco Sucre, presidente de la instancia parlamentaria y encargado de comenzar el debate a las 12:12 del mediodía, explicó que prepararán el informe en tiempo perentorio para que sea aprobado ante la cámara, con el objetivo de que el país se adhiera formalmente al TIAR y forme “parte integral de todo el sistema interamericano del cual hoy Venezuela está aislada por una política permanente de la dictadura”.

“Queremos aumentar las herramientas con las cuales contamos los venezolanos y los amplios sectores de la Fuerza Armada Nacional que están con la democracia y la Constitución y que hoy quieren, al igual que la mayoría del pueblo, un cambio definitivo en el país”, manifestó.

Resaltó que el Legislativo tiene la responsabilidad de continuar aumentando la presión institucional, para que en conjunto con la presión interna e internacional, poder lograr definitivamente el cese de la usurpación y “darle paso a ese gobierno de transición que va a permitir comenzar la recuperación económica de Venezuela y empezar a atender la urgente emergencia humanitaria compleja, que es de unas dimensiones bíblicas”.

¿Qué es el TIAR?

El TIAR es un pacto de defensa mutua entre naciones que puedes ser utilizado para solicitar la asistencia militar contra tropas extranjeras que se encuentran dentro del país.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un pacto de defensa mutuo de dimensiones continentales firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro, a raíz de la Guerra Fría.

En su artículo 3.1 señala que, “un ataque armado por cualquier Estado contra un país americano, será considerado como un ataque contra todos los países americanos, y en consecuencia, cada una de las partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva”.

Es decir, los 18 países que forman parte de esta convención –Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Bahamas– deben responder a un ataque contra cualquiera de ellos.

No obstante, hasta la fecha el TIAR no ha sido aplicado y Venezuela no pertenece al mismo desde 2012, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez renunció.

Con esta opción, el Legislativo abre otra vía para permitir una intervención militar en Venezuela con el objetivo de poner fin al cese de la usurpación de Nicolás Maduro, con la denuncia de la presencia de militares rusos y cubanos en territorio nacional, pero para ello necesitaría que, en el marco de la Organización de Estados Americanos, haya una coalición internacional dispuesta a actuar.

El Universal / AFP