Almagro cuestionó mediación de Noruega y la calificó de equivocada

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuestionó la mediación de Noruega para conseguir una solución a la crisis política, económica y social que vive Venezuela.

En una entrevista a Infobae, Almagro calificó el acercamiento del país europeo como equivocado. «Todo esfuerzo de alguna manera tiene que ser reconocido. Pero a mí me llamó un poco la atención el tema Noruega, primero porque esto no es un conflicto, esto es una dictadura y se trata de cómo se sale de una dictadura, no de cómo se media en un conflicto.», aseguró.

Asimismo, afirmó: Entonces ese acercamiento de Noruega al tema es un acercamiento equivocado, porque esto no es un tema de conflicto entre dos partes, esto es cómo se sale de una dictadura y cómo se devuelven las garantías fundamentales a la gente, cómo se detienen los crímenes de lesa humanidad, cómo se detienen las violaciones sistemáticas de derechos humanos, cómo se resuelve la variable de la crisis humanitaria, y realmente ese acercamiento está equivocado».

El titular de la OEA señaló que Noruega reconoce a Nicolás Maduro como presidente de la República, lo cual, a su juicio, «verdaderamente no ayuda». Hay que llevar la negociación con Maduro diciendo ‘usted no es un presidente legítimo, usted tiene que dejar el poder, usted tiene que cesar la usurpación», sentenció.