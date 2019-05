Alerta: conozca todo sobre el síndrome del ordenador

mayo 13, 2019 - 1:18 pm

Constantemente las personas están expuestas al uso de la tecnología, si se analiza el día a día de la mayoría de la gente este transcurre entre el uso del celular o de la computadora, artefactos que ciertamente facilitan la vida pero, al mismo tiempo traen una serie de consecuencias denominadas por los especialistas síndrome del ordenador.

El síndrome del ordenador puede provocar muchos y diferentes problema de salud como por ejemplo sequedad en los ojos, fatiga visual, dolores de cabeza continuados, dolores de cuello, visión borrosa y dolores de espalda u hombros. La preocupación es que cada vez más personas alrededor del mundo sufren este mal. El uso frecuente del ordenador aunque uno no crea hace que los problemas pequeños de vista, espalda hombres etc. se resalten más con el pasar del tiempo. Usar lentes de contacto hace a la persona más débil ante este problema a diferencia de las personas que no usan lentes de contacto pues, estas resisten un poco más.

Esto se debe a que el uso del ordenador y el uso de las lentes de contacto provocan que el ojo parpadeé menos y que dicho parpadeo sea inferior al debido. Esto hace que el ojo no pueda recibir la humedad que necesita y por ello se provoque el síntoma del ojo seco. La alerta está en que cada vez existen menos fuentes de trabajo al aire libre y la cantidad de trabajos frente a un ordenador va en acenso. Es de suma importancia mantenerse alerta ante cualquier cambio repentino en nuestra visión pues, si esto pasa se debe ir lo más pronto posible al médico para buscar solucionarlo. Como una forma mínima de evitar este mal, está el hecho de despegarse del ordenador cada vez que se cumplan 30 minutos de trabajo frente a él

Frente al ordenador es importante parpadear tanto como sea posible, y si se es una persona que sufre de ojo seco se hace preciso que el médico recete unas gotas para humectar la zona en cuestión. Las personas que laboran en una oficina deben cuidar sus ojos pues, es su principal herramienta. Si el problema viene dado por problemas de espalda o de hombros, entonces el problema lo tienes porque no estás correctamente sentado. Antes de nada asegúrate que la silla que tienes en el trabajo se adapta bien a tu postura. Recuerda, la espalda siempre debe estar recta y no curvada.

Vania Vásquez / Noticia al Día

Con información /saludalia