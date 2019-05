Alcalde de Lossada confirma atentado: "Voy a seguir en la lucha"

mayo 2, 2019 - 5:24 pm

El alcalde del municipio Jesús Enrique Lossada, Junior Mujica, confirmó a través de un audio del cual autorizó ser publicado por Noticia al Día, que fue víctima de un atentado ocurrido la noche del miércoles en el municipio que gobierna.

Mujica desmintió estar herido y por consiguiente su rumorada muerte como lo habían informado en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación.

El gobernante afirmó que tres compañeros que lo seguían (custodiaban) desde una moto, fueron interceptados por un carro aparentemente blindado, último modelo, desde donde dispararon entre 30 o 40 proyectiles, dijo el mandatario, quien además apuntó que los agraviados se encuentran estable de salud.

«Voy a seguir en la lucha, no me van a callar, no voy a renunciar. Voy a estar al frente de mis obligaciones como alcalde defendiendo el proceso revolucionario hasta que me llegue la hora de mi muerte», sentenció Mujica.

Noticia al Día