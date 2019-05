Acatando órdenes de Maicao en Las Pulgas no aceptan el billete de 100

mayo 2, 2019 - 11:50 am

Según los usuarios la orden se emite desde los poblados fronterizos en el que el billete de 100 comenzó a hacer bulto

«La tienen agarrada con el billete de 100» es parte de lo que dicen los ciudadanos de Maracaibo, quienes aseguran que ven truncadas sus compras debido a la situación que se presenta con esta denominan de la moneda venezolana.

No pasó mucho tiempo desde que en Las Pulgas se le diera un ultimátum al billete de 50 bolívares, cuando ahora le tocó el turno al más cercano el billete de 100.

«Iba a pagar medio kilo de queso y no les dió la gana de aceptarmelo porque en Maicao ya no los quieren, que si no hay de 500 entonces en pesos o dólares», dijo Belkys Castillo a Noticia al Día.

De acuerdo a los usuarios la situación se presenta habitualmente en los comercios informales que no tienen punto de venta y en el que la modalidad de pago no es otro que con efectivo, pues de lo contrario, sería vía transferencia, pero el costo sería superior.

«Esto lo intervinieron y quedamos en las mismas porque aquí manda Maicao, lo que digan allá es lo que se hace aquí», agregó.

En los carritos y buses también

La situación como era de esperarse no quedó solo en Las Pulgas sino que sin pagar pasaje se instaló en la unidades de transporte público y no piensa pedir parada pues la orden simplemente es la misma.

«No los están aceptando, porque no te sí los mostrais te bajan. En el banco eso es lo que están dando, eso fue lo que me dieron está mañana y ahora que hago con los billetes. En los carritos de la circunvalación 3 y el Km 4 se vuelven locos y te los rompen», dijo Carlos Andrade.

Fotos: Carlos Robertson.

