Abogado de Iván Simonovis dice que está «desaparecido»

mayo 16, 2019 - 11:01 am

Joel García, defensor del preso político Iván Simonovis, declaró que éste presenta un estatus de «desparecido», ya que no se puede considerar una fuga «hasta que no aparezca con vida».

«No me atrevo a afirmar ninguna especulación porque no tenemos información oficial», declaró el abogado a los medios de comunicación, a la vez que reiteró que el estatus de Simonovis es de «desaparecido» ya que no recibió ningún tipo de información por parte de los funcionarios del Sebin, quienes tienen tomadas las adyacencias de la residencia del preso político, desde tempranas horas de este jueves.

Lee también: Extraoficial: Iván Simonovis se habría escapado de arresto domiciliario

#16May "Hasta que Iván Simonovis no aparezca con vida no podemos hablar efectivamente de fuga" El abogado de Simonovis, Joel García, señaló que el Sebin es el que debe informar qué ocurrió, pues son "especulaciones" lo que se ha corrido por redes sobre su fuga / @esteninf pic.twitter.com/3nVmxY2Hld — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) May 16, 2019

La mañana de este jueves se conoció de manera extraoficial que Iván Simonovis se habría fugado de su arresto domiciliario, el cual cumplía en su residencia ubicada en La Florida, Caracas. Por otro lado, Bony Pertiñez, su esposa, informó a tempranas horas de este día, que desconoce el paradero de su esposo.

Para más información: Bony de Simonovis denuncia que el acceso a su vivienda está cerrado y que desconoce el paradero de su esposo

Noticia al Día