A los 40 años Manny Pacquiao dice sentirse como un chamaco

mayo 22, 2019 - 3:08 pm

Tiene 40 años encima, y Manny Pacquiao asegura no temerle a nadie.

El 20 de julio es la próxima pelea de Manny Pacquiao

El filipino Manny Pacquiao dice que se siente como un chamaco, y por eso aceptó enfrentar el próximo 20 de julio al estadounidense Keith Thurman (29-0, 22 KO’s), peleador invicto y quien es 10 años más joven.

Ambos peleadores presentaron ayer la pelea en Nueva York, pues se medirán por la supremacía de los pesos Welter en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el Hotel MGM Grand & Casino de Las Vegas.

«Elegí a Keith Thurman porque está invicto y quiero demostrar que a los 40 años todavía puedo vencer a un gran luchador como Keith. Mi tiempo aún no ha terminado. Mi viaje continúa. Voy a demostrarlo y más el 20 de julio contra Keith Thurman, sabemos que no será una pelea fácil, pero me gustan los retos», puntualizó el llamado «Pacman» (61-7-2, 39 KO’s).

Manny Pacquiao viene de derrotar en enero pasado a Adrien Broner por decisión unánime, donde mostró buena velocidad.

Agencias