¿A la espera de gasolina o de electricidad? Algunas estaciones de servicio en Maracaibo están cerradas

mayo 16, 2019 - 11:44 am

La problemática con las largas colas en las estaciones de servicio en la ciudad de Maracaibo no tienen fin. Con o sin gasolina, con o sin electricidad ellas se extienden en los alrededores y algunas parecieran ser interminables o perderse en alguna calle.

De acuerdo a un recorrido que realizó Noticia al Día hasta los momentos en ninguna estación de servicio se ha notificado alguna falla en la distribución que no sea otra que la eléctrica.

Las mismas están siendo dirigidas -como pudo constatarse meses atrás- por cuerpos de seguridad entre ellos efectivos de Policía de Maracaibo, Policía Nacional Bolivariana, Cpbez y Guardia Nacional Bolivariana.

Vale recordar que este miércoles, durante la primera sesión del Estado Mayor Eléctrico se informó que los horarios para la distribución de combustible serán regulados a 14 horas diarias y la entrega por parte del Gobierno Nacional de plantas eléctricas para no interrumpir el servicio, pero estas aún no han sido activadas.

En una de las largas colas está José Pérez, quien asegura a. Noticia al Día que desde horas de la madrugada se encuentra a la espera de poder surtir el tanque, pero que hasta pasada las primeras horas de la mañana su puesto había avanzado apenas dos calles de las cinco que lo separa de la estación de servicio.

«Porque siguen pasando a los amiguitos y los demás atrás sufriendo por echar gasolina. Eso no debe ser así, no tiene que haber preferencia. Sí, hay casos de emergencia y excepciones, pero todos los que han pasado no pueden ser emergencias», dijo Pérez.

También es de recordar que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, reveló que se desplegarán 25 equipos de inteligencia que investigarán a aquellas personas que estén involucradas en otorgar beneficios o cobro de dinero por echar gasolina.

Noticia al Día