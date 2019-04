Zulianos sorprendidos ante nuevo esquema de racionamiento eléctrico

abril 4, 2019 - 7:06 pm

Una medida de cuatro a seis horas con servicio eléctrico por día, mantiene en preocupación a los zulianos

De 18 a 20 horas a oscuras pasarán los zulianos luego de darse a conocer el lapso en el que quitarán la electricidad en los circuitos de la región. Todavía muchos no se reponen a los efectos de los apagones cuando esta medida les toma por sorpresa ya que, como aseguraron, guardaban la esperanza de que la problemática tuviera una pronta solución.

“Los zancudos harán fiesta”

Dormir fuera de las casas es una de las medidas que hasta ahora han tomado los ciudadanos para mermar los efectos del calor, sin embargo, lo que hasta ahora era tan solo una medida circunstancial puede convertirse, según los propios ciudadanos, en una cotidianidad.

“Estoy preocupado y principalmente por mi familia, por mi hija porque al no haber aire acondicionado toca dormir afuera y los zancudos le hacen daño a los niños, por eso cuando quitan la electricidad a veces nos vemos obligados a salir a dormir al garaje y es la rutina de todos los días. Los zancudos harán fiesta. No estoy acostumbrado a tomar agua caliente a carretear agua, porque la luz también afecta el agua y eso va ligado porque no servirán las bombas. El calor va a ser agobiante”, dijo David Moreno habitante de Maracaibo.

“Ni agua fría vamos a poder tomar”

Las preocupaciones de las amas de casa tampoco decidieron faltar, y es que aseguran que con este racionamiento eléctrico permanecerá el actual menú en las mesas, ya que indicaron que en definitiva no podrán refrigerar los alimentos.

“Ya nos podemos ir olvidando de comer carnes y esas cosas porque cómo se van a conservar en la nevera… Comeremos pescados, porque ni agua fría vamos a poder tomar”, dice Dolores Quintero.

Trabajadores preocupados: No todos tienen plantas

El desespero también se traslada a las empresas, pues muchas de ellas no han seguido sus jornadas laborales habituales y han permanecido inertes tras los apagones sin ningún tipo de producción. Muchos trabajadores se anticipan al nuevo horario y no desestiman la reducción de personal.

“No sabemos que va a pasar porque en cualquier momento los jefes pueden despedirnos porque las empresas no están produciendo y se entiende”, dijo en medio de la preocupación Wilson Álvarez, otro habitante de Maracaibo.

Mientras las empresas emplean las medidas horarias para restablecer las jornadas laborales y los ciudadanos piensan en los días por venir se sabe que este cronograma no tiene precisión de duración.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día