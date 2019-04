Zambrano asegura que medidas contra Guaidó “no intimidan” a la oposición

abril 3, 2019 - 11:27 am

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, aseguró este miércoles que las medidas tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Constituyente (ANC) contra Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) no intimidan a la oposición.

“El aplomo con el que se viene afrontado este tipo de situaciones (…) son un ejemplo de que aquí no va a valer ningún mecanismo de intimidación, que pueda desmovilizar el reclamo social”, dijo en entrevista a Unión Radio.

A juicio de Zambrano allanar la inmunidad parlamentaria de Guaidó forma parte de un discurso, que tratar de influir en una acción desesperada de la oposición, lo que consideró que “no va a suceder”.

