¿Ya sabéis qué es el Snaking? La táctica que usan los hombres para presumir su pene en las redes

abril 26, 2019 - 10:09 am

Se trata de una táctica que algunos utilizan en redes sociales, principalmente Instagram, para ganar seguidoras a como dé lugar. A través de un post en ropa interior, pants pegados o a veces semidesnudos, los hombres intentan demostrar el gran tamaño de su miembro y su habilidad para moverlo de un lado a otro a distintas velocidades, como si fuera una serpiente.

¿Para qué lo hacen?

Al parecer, además de pagar por seguidores, existen otras formas con las que los usuarios de Instagram y otras redes pueden aumentar su popularidad. Las mujeres muestran su escote y los hombres serpentean su pene… suena justo, ¿o no?

¿La táctica tiene éxito?

Sabiendo —a partir de encuestas recientes realizadas por distintos medios escritos en español— que a la mayoría de las mujeres no les excita ver un pene en una fotografía, puede que el snaking tampoco cause mayor furor que el morbo. Muchas han confirmado que las estimula más ver las nalgas o los oblicuos de un hombre, más no su falo en erección.

Por otro lado, el snaking también consiste en mover de manera constante el pene para dar el efecto de que éste es enorme, grueso y hábil. ¿Sabes qué piensan las mujeres sobre esto?

+Es divertido, pero no me causa excitación sino risa.

+Me parece desagradable, me hace pensar que no quiero que esa cosa entre en mí.

+No creo ninguna de esas imágenes, son penes falsos o editados.

+Sólo son chicos tratando de llamar la atención porque no saben qué más hacer para gustarle a alguien.

+Es una buena forma de medir y comparar el tamaño de los penes con los que he experimentado.

+Simplemente paso de ver esas fotografías, me dan igual.

Al parecer ninguno de estos «retos» en los que el pene es el protagonista tienen mucho éxito entre el género femenino. Así que emplear el snaking para sorprender a tu crush en redes tal vez no sea la mejor forma de hacerlo.

Agencias