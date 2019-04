Wilson Contreras y Eduardo Escobar se fueron para la calle: Cachorros venció 6-5 a Cascabeles (+Vídeos)

abril 29, 2019 - 12:44 pm

Wilson Contreras y Eduardo Escobar se volaron la barda del Chase Field en el duelo entre Cachorros de Chicago y Cascabeles de Arizona que terminó decidiéndose entrada extras. Un rally de tres carreras de los Cachorros en el decimoquinto episodio sirvió para que ganaran el juego 6-5.

Contreras conectó un jonrón solitario en la cuarta entrada para ampliar la ventaja de la divisa de Chicago a tres carreras por cero. Es el séptimo cuadrangular del careta en la presente campaña. Se fue de 6-1, con una anotada y una empujada.

Por su parte, Escobar descargó par de bambinazos en el cuarto y sexto inning ante los envíos del colombiano José Quintana. Empujó tres carreras y anotó dos veces en seis turnos al bate.

.@WContreras40 announces his return to the starting lineup.#EverybodyIn pic.twitter.com/2SONf0b7hd

— Chicago Cubs (@Cubs) 28 de abril de 2019