“¿Volverá?”: Así nos cambió la vida después de tres apagones eléctricos

abril 5, 2019 - 9:00 am

No hay discusión: la electricidad ya no es un servicio con el que el venezolano esté seguro de contar y esto ha cambiado dramáticamente el estilo de vida de toda una población.

La falla del Sistema Eléctrico Nacional ha alterado los espíritus y ha sembrado zozobra, paranoia, psicosis, depresión y ansiedad en la mente de muchos venezolanos.

– ¿Qué hace esta carne en la nevera?, grita Karina Urdaneta, una marabina de 42 años.

– La compré. Estoy cansado de comer huevos y estaba a 5.000 bolívares el kilo, responde Arturo, su esposo.

– ¿Vos estáis loco? ¿Cómo váis a comprar carne en medio de esta contingencia? ¿Qué sabéis dónde ha estado? ¿Hay luz pa’ que nos demos el lujo de enfermarnos? Seguro la están vendiendo barata porque se les estaba pudriendo. Haceme el favor y la botáis. Además, no se va a meter nada en la nevera que no sea agua pa’ hacer hielo mientras nos dure la luz.

Karima supo la importancia del agua fresca. Así como yo y como todos los venezolanos, pudo comprobar, en más de una semana sin electricidad, que el agua caliente no quita la sed.

Nadie confía en las carnes. Nadie abre la nevera más de lo estrictamente necesario. Un tercer apagón de más de ocho días ha sido más que suficiente para trastornar el diario vivir de todo un país. Ya nada es igual.

– ¿Cómo amaneciste?, me pregunta mi vecina.

– Viva, ¿y tú?, respondo yo.

– Viva también y ya eso es mucho, dice Gabriela.

Ese es el saludo más coherente en medio de una pesadilla viviente que nadie sabe cuándo terminará.

Mientras barría el pasillo, vi bajar a Aida, otra vecina.

-Anoche dormí tranquila porque me metí una pepa de Alpram (un psicotrópico sedante).

Estaba tan drogada que bajé a hablar un rato con la gente en los banquitos del edificio y después no sabía si había sido un sueño, cuenta la vecina.

– Yo me estoy echando en los oídos Vaporú (un ungüento mentolado) para no escuchar el zumbido de los zancudos. Es la única forma de que me dejen dormir en paz, confiesa Reddy, otro vecino.

Los marabinos se las han ingeniado para sobrevivir sin servicio eléctrico, sin agua, con el característico calor de Maracaibo y el ataque nocturno de los insectos durante un apagón nacional que hizo perder hasta la noción del tiempo. Nadie preguntaba la hora. A nadie la importaba.

Con un país paralizado, nadie tenía que ir a trabajar y mucho menos llevar a los niños a las escuelas. Tal y como hace más de un centenar de años, antes de que el científico Thomas Edison inventara el bombillo, la claridad y la oscuridad naturales fueron la única vía para entender cuándo era tiempo de levantarse y cuándo tiempo de acostarse. Tampoco había forma de saber que estaba ocurriendo en el país.

-Ya no le creo a nadie. Todo el mundo habla y nadie sabe nada. No se pueden leer noticias sin Internet, sin televisor y con los teléfonos descargados, señaló Gabriela.

-Yo tengo una radio de batería y solo se oye la emisora de Miraflores y ayer pusieron música todo el día como si no estuviera pasando nada. En la noche escuché a (el presidente Nicolás) Maduro y dijo que había aprobado un plan de 30 días, pero no entendí nada. No sé si es que vamos a estar un mes sin luz. Si cuando dicen que el problema se resolverá en las próximas horas se tardan días, ¿cómo será ahora que hablan de un mes?, señala Desiré, otra vecina.

-Yo he barrido y rebarrido el apartamento. He movido todas las cosas. Me tengo que poner a hacer algo porque me voy a volver loca mirando las paredes, contó Gaby.

– Yo, aparte de tomar tranquilizantes, he retomado la lectura de mis libros de poesía favoritos de mi adolescencia. Creo que no los tocaba desde principios de la universidad. Y la ansiedad me ha hecho comerme tres bolígrafos y un resaltador, confieso yo.

La crisis sacó lo mejor y lo peor de los venezolanos.

– Señor, usted tiene planta eléctrica, regáleme un vasito de agua fría, ¡por favor!, le supliqué al habitante de una casa en la calle 90 de la ciudad.

– Cuesta 500 bolívares en efectivo y 400 si voy traéis el envase, me contestó.

Del asombro se me quitó la sed. Más adelante hice una cola en una de las pocas tienditas que tienen planta cerca de mi edificio.

– Estoy comprando porque mi hija me mandó dinero desde Chile. Soy educadora jubilada y ya hubiera desaparecido si dependiera del sueldo nacional, se quejaba una señora de unos 50 años que hacía la cola conmigo.

La ayuda económica desde afuera del país se deja ver en los compradores. Muchos son los que sacan dólares para pagar.

– ¿A cómo estáis recibiendo el dolar?, le preguntó una mujer al comprador.

– A 3.500 bolívares, respondió el hombre.

– ¿Me podéis cargar el teléfono?, dijo la compradora.

– Diez dólares por cargar el teléfono porque se perdió uno inteligente y tuve que pagarlo por estar haciendo favores, indicó el comerciante.

Los venezolanos nos hemos destacado por ser una sociedad alegre, con un humor negro característico y una gran capacidad humanitaria, pero en tiempos de sobrevivencia todo se oscurece.

– ¿Vos podéis creer que Milexis me contó que iba a hacer unas caraotas sin echarles más nada y yo le dije que a mí me quedaban unos poquitos aliños y se los di? ¿Qué era lo más lógico?, me preguntó una vecina.

– ¿No le dio caraotas?, le dije yo imaginando la respuesta.

– Ni una cucharada. Eso le estaba contando a otra vecina. En cambio, otras muchachas hicieron granos y me trajeron por pura humanidad, y esa mujer fue incapaz de ofrecerme ni una cucharada. El plato que me dieron se lo di al viejo. Yo no tengo hambre. Mi hija quiere que me vaya con ella a Panamá. Dice que no puede vivir con esta angustia de no saber si estoy viva o muerta. Que de nada vale que trabaje y me envíe dinero si en horas de falla eléctrica no sirven los cobres en las tarjetas. Que apenas llegue la luz coja un vuelo y me vaya, relató María Enma.

– Sí, que se vaya. Aunque sea uno de los dos que se salve, la apoya Romulo, su esposo, con una hernia extrangulada que su camisa de rayas no puede disimular y que no había sido operada por la contingencia eléctrica nacional.

La hija de María Enma no está sola. Un pais con una tan creciente cantidad de emigrantes refleja el dolor y la impotencia por la falta de electricidad en muchas naciones. “La luz no se fue solamente en Venezuela. Se fue en cada rincón del mundo donde haya un venezolano”, pública Jhunny Prieto, desde Estados Unidos, en su estado de WhatsApp.

La gente salía con bolsas debajo de los ojos producto del mal dormir. Ninguna de las mujeres coquetas de mi edificio mostró preocupación por sus características melenas planchadas y secadas. El desinfectante, el cloro, el champú y el jabón no son prioridad. Las compras no son las mismas.

– Hay que tener enlatados, granos, huevos, azúcar, harina y arroz. Sobre todo azúcar. Si la verga se pone más jodía con una cucharada de azúcar diaria podemos sobrevivir más tiempo, explica Omaira, otra habitante de mi edificio.

Mi hermano llegó en la tarde con una bandeja de pasta.

– Aquí les manda mi novia, nos dijo.

– Papi, ya nosotros comimos, le explicamos.

– Verta, pero sin luz mañana amanecerá dañada y siempre es pecado botar la comida, mucho más ahora con esta crisis.

Y nos sentamos mi hermana, mi sobrinita y yo a cenar de nuevo. En la mañana siguiente mi hermana no quiso desayunar.

– Tengo mucho sentimiento de culpa. Anoche no podía dormir porque estaba muy llena y me atormentaba la idea de que, mientras yo comí tanto, había gente muriéndose de hambre, me confesó.

Yo sé que no es normal que alguien se sienta culpable por haber comido. Es solo un reflejo más de cómo nos ha trastornado la mente la crisis del país.

Cuando oscureció, los vecinos comenzaron un cacerolazo acompañados de cornetas de carros y con gritos de protesta contra el Gobierno Nacional al que responsabilizan de las fallas eléctricas, la falta de agua y la crisis económica del país.

– ¡Fuera! ¡Fuera!

– ¡Corruptos! ¡Corruptos!

Los gritos se hicieron cada vez más fuertes, pero como las cacerolas no son interruptores eléctricos esa noche tampoco volvió la electricidad.

Las hornillas de las cocinas nunca se apagaban. No había electricidad para volver a prenderlas. Son lo más parecido a la luz que tuvieron las casas.

– Lo que falta es que nos quiten también el gas, dice Clara.

– Y te apuesto a que nos los quitan y sigue sin pasar nada. Estamos como el experimento de la ranita que metieron en un recipiente con agua y le fueron calentando el agua lentamente. La ranita se va adaptando al calor hasta que muere quemada. Nos vamos a morir pal coño, concluye Laura.

– Dicen que hay verguero en la Circunvalación 1, pero entre tanta especulación no sé si es verdad, añadió Clara.

Tras más de 8 días sin el servicio, el rumor de que la luz estaba llegando a algunos sectores comenzó a expandirse.

– Y que ya hay en Bella Vista y en San Francisco, se escuchaban los comentarios.

También se empezó a hablar de que venía con un racionamiento de 12 por 12 horas. Entonces, se encendieron los bombillos tal y como Tomas Edinson seguramente soñó que estuvieran siempre ¡Llegó la luz!

A diferencia de los dos apagones anteriores, nadie reaccionó aplaudiendo. La gente está cansada y son muchos los que ven a la luz como un lujo del que ya no somos merecedores.

Comenzaron a encenderse los teléfonos y también los desahogos por WhatsApp: “Se puede colocar al final del currículo que uno es capaz de trabajar sin ningún servicio básic?”, ironizó Mairu Parra en uno de sus estados.

La gente se afanó por llenar garrafas de agua y meterlas en la nevera. El hielo sí que es una prioridad en esta época, pero no dio tipo de que el líquido se congelara. Los refrigeradores volvieron a apagarse.

Nadie se asombró. Nadie preguntó si se fue la electricidad. Ya la falla del servicio se ha vuelto una cotidianidad en la vida del venezolano.

– ¿Volverá?, esta es la interrogante que sí retumbó en muchos hogares.

Tras varias semanas con el servicio eléctrico más fluctuante de la historia nacional, son muchos los que no pueden dejar de pensar que estamos cerca de un día en el que la electricidad se irá para siempre en un país donde las fallas de luz también están oscureciendo la mente y los corazones. Así nos cambió la vida después de tres apagones eléctricos.

Noticia al Día

Maidolis Ramones Servet