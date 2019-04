Una jugada fatal de las mafias llevó a la muerte a la doctora Angelyn

abril 24, 2019 - 4:36 pm

Era la mañana del lunes, 15 de abril, cuando un cuerpo carbonizado fue encontrado por moradores de la parroquia José Domingo Rus en el municipio San Francisco, entre los curiosos se murmuraba que al parecer se trataba de una mujer.

El rumor se esparció como pólvora por toda la comunidad de la urbanización El Soler hasta llegar a oídos de un vecino de la familia adoptiva de Angelyn Isabel Romero Guerra, de 26 años, quien le comentó a Deglis Ramírez, padre de Divian Ramírez, la mejor amiga de la joven médico cirujano lo que estaba sucediendo, pues la galeno había desaparecido luego que un joven la buscara en su vivienda en horas de la mañana del domingo, 14 de abril, y se la llevó.

Las horas transcurrieron y Angelyn no volvió a casa. La preocupación llevó a la familia de la víctima a colgar imágenes en las redes sociales donde describieron que la galeno vestía con una chaqueta roja de capucha sin cierre, tipo sudadera, jeans azul y cotizas de suelas negras y rosadas. “Sus familiares se encuentran desesperados”, se leía en una de las publicaciones.

Ramírez comentó a Noticia al Día que el desconocido llegó a bordo de una camioneta Ford EcoSport y preguntó por su hija. “Yo llamé a Divian, ella bajó, me dijo que era con Angy y yo entré a la casa. No vi en qué momento se fue, ni a qué hora”.

Desde un primer instante se rumoró que la joven había salido para vender o comprar dólares. Sin embargo, durante su testimonio Ramírez y sus acompañantes aseguraron desconocer lo que la joven realmente iría hacer. “Ella nunca nos dijo nada”.

El pariente se trasladó hasta el lugar donde se encontraba el cadáver. Tras llegar la presencia de los detectives del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Ramírez les contó sobre la misteriosa desaparición de Angelyn. «El detective me preguntó que si reconocía el cadáver y le dije que más o menos, me preguntó que si era por los aretes o la cadena, pero yo nunca me fijaba cómo salía vestida Angy de la casa. Sin embargo, le dije que ella tenía un piercing en la oreja con forma de flecha, pero que al cadáver no se lo veía porque tenía las orejas pequeñas”.

En su relato Ramírez dijo que el detective comenzó a buscar en la oreja del cadáver hasta que consiguió el piercing que él le había descrito. “Le dije que era ella, el funcionario me dijo que necesitaba que el vecino y yo lo acompañáramos, nos llevaron hasta La Cañada para rendir declaraciones. Les dije que ella nunca había recibido amenazas, ni había discutido con nadie. Angy ni siquiera tenía pareja”.

La noticia se dio a conocer a través de todos los medios de comunicación, el martes 16 de Abril y la investigación por tan dantesco asesinato inició. Los restos de la joven, quien se había calcinado en un 70%, (según declaraciones del director del Cicpc-Zulia, Mario Pacheco) fueron trasladados hasta la morgue de La Universidad del Zulia (LUZ) donde le realizarían los estudios forenses para certificar que el cuerpo era el de Angelyn.

Inmediatamente, tras certificarse la identidad del cadáver allegados de la doctora colgaron mensajes de condolencias en las redes sociales: “Ay mi niñita bella mi Angy como te robaron la vida y yo tan lejos aun no lo puedo creer”, “Santo Dios cada vez que veo más noticias de ti amiga es difícil tolerar esto”, “Angy aun estoy en shock! Que dolor, indignación y tristeza en el alma nos dejas… toda una vida conociéndote , una amiga con calor de hermana y viéndote crecer con ese corazón gigante e intachable mujer . Vuela alto, te queremos y extrañaremos y que Dios cobre con su poder implacable”, “Amiga más leo noticias sobre ti y menos me lo creo”, fueron algunos de los comentarios.

El sábado 18 de abril, sus familiares no quisieron rendir ningún tipo de declaración a las afueras de la medicatura. Sin embargo, los restos de la médico fueron retirados y ahora descansan en el cementerio El Edén, vía La Concepción. Ese mismo día se conoció que uno de los implicados en su muerte había sido abatido por los efectivos del Cicpc durante un enfrentamiento en El Soler. El criminal fue inmediatamente identificado como Luis Jesús Ríos Blanco, de 21 años.

182 horas después de la muerte de Angelyn el caso fue esclarecido

El misterio rondaba en las investigaciones, pero aproximadamente 182 horas después del homicidio de Angelyn, el caso fue esclarecido por los detectives del Cicpc.

Este martes, 23 de abril, durante una rueda de prensa, el director del Cicpc-Zulia Mario Pacheco explicó paso a paso cómo ocurrió el asesinato. «La joven fue engañada por una red de estafadores que opera en el Zulia, su líder comanda desde una cárcel en la ciudad de Panamá identificado como Hugo Enrique González Rico, alias el “Kike”, oriundo de La Cañada de Urdaneta».

La banda que se denominaba “Los Internacionales” tenía como modus operandi contactar a sus víctimas a través de las redes sociales y llamadas telefónicas, desde donde se ganaba su confianza para la compra y venta de dólares. Esa modalidad lo tuvo el “Kike” con la doctora durante más de un año.

La galeno realizó una venta de 10 mil dólares, tras ser depositado el dinero en Bolívares Soberanos de parte de los clientes, el “Kike” nunca respondió a la entrega de los billetes estadounidenses, por lo que al verse presionado por Romero, quien lo llamaba constantemente, ordenó su asesinato. “El líder le dijo que el dinero se lo daría, que le enviaría a Neptalí para que se lo entregara, la doctora se fue con él con toda la confianza y desde ahí comenzó todo”.

“Bajo engaño la llevaron a un inmueble, el cual era alquilado por los señalados, ubicado en el municipio San Francisco donde fue golpeada, maltrada, atada y posteriormente es trasladada a una zona boscosa de ese mismo municipio y, estando aún con vida, la incineraron. Aseguramos que la joven estaba con vida porque los resultados de la autopsia reveló carbonización pre-muerte”, explicó Pacheco.

El director aseguró que tras las arduas investigaciones lograron dar con el paradero de los responsables de perpetrar el atroz asesinato, quienes quedaron identificados como William Ramón Cervantes Córdoba (22), José Gregorio Ríos Quevedo (32) funcionarios del Cpbez, Lisnelys del Carmen Inciarte, esposa de uno de los uniformados y quien se encargó de comprar en una ferretería el tirrap con el que amarraron a la doctora antes de ser brutalmentegolpeada y asesinada. Los otros dos implicados son Reinaldo Enrique Valladares Villegas y Luis Jesús Ríos Blanco (21) este último fue quien roció a las dos víctimas del combustible para luego incendiarlos y quien fue abatido por el Cicpc.

Pacheco explicó que Cervantes ya se encontraba en la vivienda cuando trasladaron a Romero. “Él participó de manera directa en la tortura, ya que a la joven la lesionaron a nivel nasal. Cuando la dejan inconsciente esperan que lleguen las horas de la madrugada, el funcionario quien se encontraba de guardia para ese día se va al comando y convence al compañero para que una unidad identificada trasladaran el combustible”.

Otra víctima de la mafia

Asimismo, con el mismo modus operandi, ya habían engañado a un primer sujeto oriundo de Barquisimeto. «El joven identificado como Dublín Darío Rodríguez, de 27 años fue asesinado de la misma manera y su cuerpo fue abandonado en el barrio Santa Fe II. Rodríguez trabajaba bajo la misma modalidad de Romero, fue citado por los delincuentes en el Centro Comercial Centro Sur de Maracaibo y también bajo engaño de hacerle entrega de unos dólares lo llevaron a la misma vivienda y fue calcinado”.

Por el caso las autoridades están por aprehender a Naptalí Arrieta, Jossua Becerra y Enrique Díaz, implicado también en ambos homicidios que revolucionaron a toda la región zuliana.

Ilustraciones: NAD

