Un 26 de abril fallecieron: Yolanda Ríos, la venezolana triunfadora en España, Lucy Ball y el célebre escritor, Augusto Roa Bastos

abril 26, 2019 - 5:54 am

Yolanda Císcar Mateu, conocida artísticamente como Yolanda Ríos (Caracas, 12 de diciembre de 1951 – Madrid, 26 de abril de 2012) fue una actriz venezolana famosa por sus intervenciones en el programa-concurso Un, dos, tres… responda otra vez y sus actuaciones teatrales.

Esto publicó El País de España:

Encima de buena actriz era alegre, generosa, bellísima y siempre con proyectos interesantes en su cabeza. La actriz Yolanda Ciscar Mateu, que conoció la popularidad artística con el nombre de Yolanda Ríos, falleció ayer en Madrid a los 60 años. Aunque nació en Caracas (Venezuela) en 1951, vino tan joven a España que siempre se la consideró una profesional española.

De hecho, tan solo tenía 19 años cuando el cineasta Javier Aguirre contó con ella como actriz en Pierna creciente, falda menguante (1970). Su participación en un título clásico de la era del destape no presagiaba la gran carrera de la entonces alumna de Arte Dramático en Valencia, donde participó en el montaje que de El adefesio, de Alberti, puso en pie Antonio Díaz-Zamora, con el que cosechó un gran éxito.

Después se trasladó a Madrid donde, a las órdenes de algunos de los directores teatrales más relevantes para participar en algunos de los montajes más importantes de las siguientes décadas. Cabe recordar, entre otros, los de José Osuna (La llegada de los dioses y El concierto de San Ovidio, de Buero Vallejo; Fuenteovejuna y El Caballero de Olmedo, de Lope); José Luis Gómez (Lisístrata,de Aristófanes); Gustavo Pérez Puig (Los peces rojos, de Anouilh); Manuel Collado (Equus, de Shaffer; La hija del capitán y Las galas del difunto, de Valle); Fernando Fernán-Gómez (El alcalde de Zalamea, de Calderón); Ventura Pons (Lo que vio el mayordomo, de Joe Orton); Manuel Canseco (La vieja señorita del paraíso, de Antonio Gala); Pedro Gil Paradela (El afán de cada noche) o Adolfo Marsillach (La Gran Vía). A las órdenes de este último participaría en numerosas obras del repertorio clásico tras su incorporación, en 1986, a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigida por Marsillach.

Lucille Désirée Ball (Jamestown, Nueva York, 6 de agosto de 1911-Los Ángeles, California, 26 de abril de 1989) fue una comediante, actriz, modelo y productora ejecutiva estadounidense, famosa por protagonizar los programas I Love Lucy, The Lucy-Desi Comedy Hour, The Lucy Show, Here’s Lucy y Life with Lucy. Fue una de las estrellas más populares e influyentes en su país, con una de las carreras más largas de Hollywood, especialmente en la televisión, donde Ball comenzó a actuar en la década de 1930, convirtiéndose en actriz de radio y estrella de películas clase B en los años 1940. Entre las décadas de 1960 y 1970, aún continuaba grabando películas.

En 1929, Ball empezó a trabajar como modelo y más tarde comenzó su carrera en Broadway con el nombre artístico de Dianne Belmont. En los años 1930 apareció en muchos papeles pequeños, gracias a un contrato con RKO Radio Pictures. Ball fue etiquetada como la «Reina de las bes», refiriéndose a sus muchos papeles en películas de clase B. En 1951, fue fundamental en la creación de la serie de televisión I Love Lucy. En el programa también compartía créditos junto a su entonces marido, Desi Arnaz como Ricky Ricardo y con Vivian Vance y William Frawley. El show terminó en 1957, después de 180 episodios.Posteriormente se hicieron algunos ajustes menores al formato del programa y se cambió el nombre de la serie a The Lucy-Desi Comedy Hour, el cual se desarrolló durante tres temporadas (1957-1960) y 13 episodios.4 Ball llegó a protagonizar otras dos series de televisión exitosas: The Lucy Show, que se transmitió en CBS desde 1962 hasta 1968 (156 episodios) y Here’s Lucy desde 1968 hasta 1974 (144 episodios). Su último trabajo en una serie de televisión fue Life with Lucy en 1986, que fracasó tras emitir ocho episodios, aunque se produjeron 13.

Augusto Roa Bastos (Asunción, Paraguay, 13 de junio de 1917 – Ib., 26 de abril de 2005) fue un escritor, periodista y guionista paraguayo. Está considerado como el autor más importante de su país y uno de los más destacados en la literatura latinoamericana. Ganó el Premio Cervantes en 1989 y sus obras han sido traducidas a, por lo menos, veinticinco idiomas.

Producida en su mayor parte en el exilio, la obra de Roa se caracteriza por el retrato que hace de la cruda realidad del pueblo paraguayo, a través de la recuperación de la historia de su país y la reivindicación de su carácter de nación bilingüe (Paraguay también tiene el idioma guaraní como lengua oficial); y la reflexión sobre el poder en todas sus manifestaciones, tema central de su novela Yo el Supremo (1974), considerada su obra maestra y una de las cien mejores novelas del siglo XX en lengua castellana, según el periódico español El Mundo.

Wikipedia